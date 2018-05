Una nuova ricerca di Toshiba ha rivelato che quest’anno oltre i tre quarti (76%) delle aziende europee aumenteranno il proprio budget IT. Questo incremento è direttamente collegato al numero di lavoratori da remoto all’interno delle aziende e le imprese che hanno un numero più elevato di remote worker investiranno maggiormente in nuove soluzioni e tecnologie per lo smart working.

La ricerca, condotta in partnership con Walnut Unlimited, ha coinvolto oltre 1.000 responsabili IT senior di aziende di medie e grandi dimensioni e ha dimostrato come le priorità di investimento siano focalizzate su sicurezza dei dati (62%), soluzioni cloud-based (58%) e miglioramento della produttività (62%). Rispetto a una ricerca simile condotta da Toshiba nel 2016, che ha visto sempre il coinvolgimento dei responsabili IT, la sicurezza dei dati ha assunto un’importanza maggiore (54% nel 2016), così come gli investimenti in soluzioni cloud-based, con il 58% delle aziende che le considera una priorità rispetto al 52% del 2016.

Nonostante tutti i mercati analizzati abbiano registrato un aumento della spesa IT, la Spagna ha dimostrato il cambiamento più significativo: l’86% delle aziende ha, infatti, indicato un aumento dei budget per IT e tecnologia nei prossimi dodici mesi. Allo stesso modo, le aziende nel settore trasporti e logistica hanno più probabilità ad ottenere un aumento del budget (89%), mentre solo il 52% delle aziende governative e del settore pubblico ha dichiarato un possibile incremento della spesa per IT e tecnologia.

Offrire ai dipendenti la flessibilità lavorativa grazie a pratiche di smart working continua a essere di fondamentale importanza per le aziende europee. La ricerca dimostra infatti che il 68% degli intervistati ha dichiarato di avere almeno un decimo dei propri dipendenti che lavora principalmente durante i viaggi o che non ha una postazione fissa.

Questo aumento del lavoro flessibile è sicuramente un driver che spinge le tre principali priorità di investimento: sicurezza dei dati, soluzioni cloud-based e migliore produttività. Alla domanda sulla priorità per ottimizzare la produttività per questa forza lavoro sempre più mobile, quasi la metà degli intervistati (47%) ha indicato quanto sia rilevante migliorare la formazione dei dipendenti, con il 43% ha messo al primo posto l’utilizzo di strumenti digitali innovativi.

Per contribuire a garantire la produttività, indipendentemente da dove si trovino i dipendenti, vi è un netto cambiamento nelle soluzioni IT che i decision maker stanno implementando in azienda. Attualmente il 61% degli intervistati ha indicato di fornire notebook ai team da remoto e il 55% gli smartphone. Tuttavia, alla domanda su quali dispositivi saranno usati maggiormente nei prossimi tre anni, gli smartphone hanno equiparato i notebook (entrambi al 38%) e le aziende hanno dimostrato un certo interesse per le tecnologie più innovative, come i dispositivi di mobile edge computing (10%) e le soluzioni thin/zero client (9%).

Le large enterprise (oltre 500 dipendenti) sono destinate ad aprire la strada nell’integrazione dei dispositivi wearable sul posto di lavoro: il 24% prevede infatti che gli smart glass verranno utilizzati dai lavoratori nei prossimi dodici mesi. Solo il 16% di chi lavora in aziende con un numero di dipendenti compreso tra 100-499 ha dato la stessa risposta. L’82% prevede che gli smart glass saranno usati all’interno della propria aziende nei prossimi tre anni.

I driver alla base dell’utilizzo di smart glass aziendali includono anche l’imminente arrivo dello standard 5G, come è stato indicato dal 40% degli intervistati. Inoltre, il 59% di chi lavora nel settore manifatturiero ha dichiarato che la funzionalità hands-free è un vantaggio chiave per incentivare l’utilizzo degli occhiali tra i dipendenti.

“Mentre le tecnologie a disposizione dei dipendenti stanno evolvendo in modo costante, è davvero interessante vedere come le sfide principali affrontate dai responsabili IT siano le stesse rispetto al 2016” ha dichiarato Maki Yamashita, Vice President, B2B PC, Toshiba Europe. “Le aziende stanno, infatti, cercando il migliore equilibrio possibile tra la perfetta produttività in modalità mobile e un’efficace infrastruttura di sicurezza IT. Le nuove soluzioni stanno contribuendo al raggiungimento di questo risultato, ma i team IT devono concentrarsi su diverse sfide e benefici per i singoli settori di riferimento nel determinare come far funzionare nel modo migliore queste soluzioni all’interno del proprio business”.