10 Jony Ive lascia Apple

27 giugno 2019

Lo shock dell’annuncio che Jony Ive avrebbe lasciato Apple è svanito quando è stato ufficialmente rimosso dalla pagina Leadership dell’azienda, ma l’impatto è ancora sconosciuto. Il suo stile unico si riconosce in tutto ciò che Apple ha rilasciato in questo decennio, fino agli AirPods Pro. Quello che non sappiamo è quanta parte della sua creatività progettuale sarà ancora a disposizione di Apple. Non si è ritirato dalla scena, ma semplicemente allontanato da Apple per avviare la sua società di design, LoveFrom, di cui Apple sarà cliente. Anche se rimarrà come consulente, la sua influenza sarà meno importante, e gradualmente il linguaggio di design di Jony Ive verrà eliminato. Ma come con Steve Jobs, la sua eredità sarà impressa per sempre nel DNA di Apple.