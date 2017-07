Dalla collaborazione di quattro società pioniere nell’ambito della progettazione di sistemi informativi e della system integration è nato Kirey Group. Il gruppo integra le competenze di Kirey, IKS, Insirio e System Evolution e, grazie all’esperienza delle quattro realtà che lo compongono, ha l’obiettivo di accompagnare le aziende nel loro percorso di digital transformation, offrendo uno specifico know-how nel campo dell’innovazione tecnologica e della gestione dei processi, la consulenza necessaria per realizzare le strategie di business e una vasta collezione di soluzioni IT progettate sulle esigenze di alcuni dei principali settori di mercato.

“Si tratta certamente di un progetto ambizioso”, ha dichiarato Vittorio Lusvarghi, promotore del progetto e Presidente del Gruppo. “Sono convito che riusciremo ad avere successo perché possiamo contare su un team di esperti con competenze comprovate, un’ottima capacità di investimento, una solida base clienti che comprende le principali banche e assicurazioni in Italia, oltre a una visione strategica chiara a lungo termine. Forti della nostra esperienza di 40 anni nel mondo dell’IT e di un entusiasmo da start up, continuiamo la nostra avventura con grande energia e aspettative, per raggiungere risultati importanti nel panorama italiano dell’IT”.

Kirey Group supporta aziende di medie e grandi dimensioni operanti principalmente nei settori Banking, Insurance, Oil&Gas, Government e, in misura minore, nel Manufacturing, contando anche su importanti partnership a livello globale.

L’offerta del gruppo si articolata in sei aree principali: Business Intelligence, per la gestione avanzata delle informazioni aziendali; Data Management, Governance and Quality, per lo sviluppo di strumenti di governance dei dati; Enterprise Application Management; IT Transformation, a supporto dell’evoluzione delle aziende verso il digital business; sicurezza IT; Digital Execution, per accompagnare i clienti nell’adozione di tecnologie AI, IoT, Cloud, Blockchain e biometria.

Kirey Group ha sede a Milano ed è presente sul territorio con le sedi operative di Roma, Torino e Padova.