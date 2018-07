L’interesse per i podcast è cresciuto negli ultimi anni; secondo Edison Research infatti il 44% delle persone negli Stati Uniti ha ascoltato un podcast almeno una volta, mentre il 26% lo fa almeno una volta al mese. Ma se i podcast potrebbero guadagnare terreno in auto o a casa, hanno fatto solo alcune incursioni limitate in ambito lavorativo… almeno finora. Ciononostante, alcune aziende vedono un nuovo potenziale per lo streaming audio come mezzo per fornire contenuti on-demand allo staff, in particolare per quelle realtà con un gran numero di lavoratori remoti e mobili.

Con questo tipo di interesse in mente, il provider di streaming video aziendale uStudio ha recentemente lanciato una piattaforma di distribuzione podcast che aggiunge i necessari controlli amministrativi, integrazioni di applicazioni aziendali, funzionalità di sicurezza e analisi di utilizzo previste dai responsabili aziendali e dai reparti IT (soluzioni simili sono offerte anche da provider di hosting di podcast come Podbean e Blubrry).

Il CEO di uStudio, Jen Grogono, ha affermato che le aziende ottengono comunicazioni migliori e più efficaci con lo streaming audio e ha citato clienti come Fidelity Investments, Cintas e Salesforce, che hanno implementato la piattaforma uStudio per vari scopi. Tali usi vanno dal personale di bordo alle informazioni aggiornate sui prodotti comunicate agli addetti alle vendite in prima linea. “Vediamo un bisogno crescente da parte di aziende che stanno cercando di creare contenuti a cui non vogliono necessariamente far accedere il mondo intero”, ha affermato la Grogono.

Salesforce, ad esempio, ha una suite di circa sei trasmissioni in podcast rivolte al personale di vendita, ciascuno con il proprio set di episodi. “Stanno davvero portando il podcasting a un livello successivo”, ha detto la Grogono. La tecnologia sul posto di lavoro è spesso influenzata dalle tendenze dei consumatori e la Grogono ha affermato che il podcasting non è diverso da altre tecnologie tipiche del workplace.

“Ci sono due tendenze alla base della domanda aziendale al momento: un punto di svolta nel consumo di podcast e audiolibri e una maturità nella creazione di contenuti combinati con strumenti di produzione di qualità superiore più accessibili e mobili”. La Grogono ha affermato che l’accesso agli analytics è fondamentale per le aziende che decidono di abbracciare il podcasting.

Un vantaggio che i podcast e altri mezzi di streaming conservano su altri tipi di documenti è infatti la capacità di raccogliere dati sul contenuto a cui lo staff accede. L’integrazione delle analisi dei dati riferite all’utilizzo dei podcast all’interno di un sistema CRM, ad esempio, potrebbe evidenziare una correlazione tra l’accesso ai podcast e nuovi rappresentanti di vendita che generano entrate più velocemente.

“Potete anche determinare se, dopo aver guardato o ascoltato uno o due episodi di un podcast, gli addetti alle vendite stanno o meno incrementando gli affari, così da capire il valore del contenuto stesso in modi a cui non siamo mai ricorsi in passato.” Ci sono altri segnali che dimostrano come l’interesse per l’uso dei podcast all’interno delle organizzazioni sia in aumento. Secondo Wayne Kurtzman di IDC “i podcast aziendali sono nella loro fase iniziale, ma stanno lentamente crescendo come mercato”.

“Le società sono state lente ad abbracciare questa tecnologia fino ad oggi per una serie di motivi” ha dichiarato Jon Arnold, analista tecnologico indipendente e fondatore di J Arnold & Associates. “Sebbene possano essere utili per le comunicazioni interne, gli svantaggi sono simili a quelli dei blog aziendali. Come con qualsiasi piattaforma di comunicazione, la creazione di contenuti che coinvolgano efficacemente il pubblico di destinazione, anche se il pubblico è la forza lavoro di un’azienda, rappresenta infatti una sfida”.

Nel mondo reale (e quindi non solo enterprise o corporate) anche i podcast migliori possono richiedere un anno per ottenere un pubblico regolare. “Ricordate che state gareggiando contro tutti gli altri podcast sul pianeta per ottenere attenzione e visibilità. Il tempo per realizzare i podcast e per creare contenuti mirati al pubblico che aggiungano valore è ancora un fattore determinante per il successo o meno di un podcast”, ha affermato Arnold.

Uno studio annuale condotto dall’agenzia di comunicazione Gatehouse mostra che solo il 18% degli intervistati aziendali utilizza i podcast, contro l’82% che invece utilizza strumenti video. Tuttavia, rimane piuttosto alto l’interesse per il podcasting, con il 57% degli intervistati (650 dirigenti della comunicazione a livello globale) che prevede di incrementare gli investimenti in quest’area. Il CEO di Gatehouse, Simon Wright, ha affermato che il video ha in gran parte eclissato i podcast come mezzo di scelta per i knowledge worker in ufficio, ma esiste il potenziale per utilizzare podcast come fornitori di informazioni ai lavoratori sul campo, per esempio mentre viaggiano per raggiungere la loro destinazione lavorativa.

“Esiste chiaramente un potenziale per questi contenuti”, ha affermato Wright. “Al momento il podcasting non è stato sfruttato particolarmente bene; le organizzazioni devono trovare una soluzione per usarlo come mezzo di comunicazione delle informazioni che le persone possono apprendere quando sono in movimento. È sempre stato molto più facile comunicare con persone sedute davanti alle loro scrivanie ed è sempre difficile raggiungere quelle persone che non sono connesse È qui che i podcast troveranno la loro ragion d’essere: informare le persone in movimento”.

Anche la Grogono vede il potenziale dei podcast nei confronti dei lavoratori spesso in viaggio. “Le aziende stanno lanciando canali di podcasting privati e sicuri in modo che i lavoratori remoti e sul campo abbiano accesso ai contenuti e informazioni mentre sono in viaggio. In quanto tali, i leader aziendali stanno imparando che l’efficienza e l’efficacia dei podcast rendono l’audio un sostituto logico per la stampa, ad esempio l’e-mail tradizionale o documenti PowerPoint analizzati su un PC. E i dati prodotti dai flussi audio dei podcast sono molto più preziosi delle controparti della stampa”.