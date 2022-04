In un mercato in continua evoluzione, cresce l’esigenza delle aziende di intraprendere un percorso di innovazione tecnologica per diventare data-driven e massimizzare il valore estraibile dai dati, ottenendo così vantaggi di business, e aumentando al contempo la produttività della forza lavoro e la sicurezza dell’organizzazione.

Dell Financial Services (DFS), attraverso diverse soluzioni di finanziamento, consente – anche alle piccole imprese – di accedere alla tecnologia di cui necessitano per accelerare la trasformazione aziendale e contare su un vantaggio competitivo.

Le soluzioni di pagamento delle soluzioni IT di Dell Financial Services offrono alle aziende diverse opzioni di acquisto, per avere sempre gli strumenti giusti per le proprie attività in funzione delle proprie esigenze tecnologiche e finanziarie:

• Technology Rotation consente di pagare meno rispetto al prezzo effettivo aggiornando regolarmente le soluzioni IT.

• Se il refresh puntuale dei sistemi non è una priorità, Technology Ownership offre canoni ridotti e tassi di interesse agevolati.

Soluzioni a basso impatto ambientale

Dell Financial Services non permette solo di acquistare le soluzioni IT necessarie, ma anche di poter contare su soluzioni performanti, efficienti e realizzate nel rispetto dell’ambiente. Per la realizzazione dei propri prodotti, Dell Technologies utilizza circa 12.000 tonnellate di materiali sostenibili come la fibra di carbonio recuperata, le plastiche bio-based e l’alluminio prodotto con energia idroelettrica.

Perché scegliere Dell Financial Services?

La scelta di acquistare le proprie risorse IT ricorrendo a soluzioni finanziare ha sempre garantito alle aziende significativi vantaggi. Dell Financial Services offre un approccio unico, combinando le competenze nell’erogazione dei finanziamenti con quelle tecnologiche nel settore IT, e proponendosi quindi come punto di riferimento per tutte le necessità di finanziamento della tecnologia, compresi hardware, software e servizi: guarda il video.