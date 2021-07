7 scomode verità sulla nuova tendenza del lavoro ibrido

Il lavoro a distanza è stato imposto a molti datori di lavoro lo scorso anno dalla pandemia di COVID-19, portando alla convinzione che “il lavoro a distanza è qui per restare”. Ma con l’attenuarsi della crisi epidemica, le organizzazioni potranno scegliere dove i dipendenti svolgeranno il proprio lavoro con una nuova serie di strumenti, aspettative ed esperienze.

Come ha affermato di recente Marc Andreessen, stiamo attraversando “un cambiamento di civiltà permanente” in cui possiamo separare “la posizione fisica dall’opportunità economica”. Probabilmente ha ragione nel lungo termine, ma abbiamo ancora molte domande a cui rispondere prima che questo sogno utopico si realizzi.

Ecco le sette verità scomode e le questioni irrisolte che riguardano la nuova tendenza del lavoro ibrido e remoto.

Molti nomadi digitali ora sono dipendenti a tempo pieno

ADV Resilienza del business: le priorità digitali delle medie imprese italiane nel 2021 Dell Technologies - Come si stanno muovendo i tuoi concorrenti per affrontare le sfide poste dai nuovi modelli organizzativi del lavoro? Questo white paper di IDC indica le priorità di spesa delle PMI su tre filoni: remote working, sicurezza e protezione dei dati. SCARICA IL WHITE PAPER >> Come si stanno muovendo i tuoi concorrenti per affrontare le sfide poste dai nuovi modelli organizzativi del lavoro? Questo white paper di IDC indica le priorità di spesa delle PMI su tre filoni: remote working, sicurezza e protezione dei dati.

Emergent Research e MBO Partners hanno scoperto in un recente studio che il numero di americani che si autoidentificano come nomadi digitali è passato da 7,3 milioni nel 2019 a 10,9 milioni nel 2020, con un aumento del 49%. È un numero enorme, se si considera che (a partire dal 2018) gli Stati Uniti impiegavano 64,2 milioni di colletti bianchi, un numero che include quei lavoratori (come la maggior parte degli operatori sanitari e altri) che non possono lavorare come nomadi digitali.

Prima del COVID-19, la stragrande maggioranza dei nomadi digitali (persone che si spostano mentre lavorano tramite Internet) erano liberi professionisti, imprenditori e appaltatori, principalmente nello sviluppo di software, nel marketing e nel giornalismo. Il cambiamento più importante durante la pandemia è stato che i dipendenti a tempo pieno si sono uniti a loro su larga scala assumendo lo stile di vita dei nomadi digitali.

E questo è un problema, perché…

Ora abbiamo un lavoro ibrido, ma non abbiamo ancora una cultura o una gestione del lavoro ibrida

L’improvvisa necessità di lavoro a distanza con il peggioramento della pandemia all’inizio del 2020 ha colto di sorpresa molte organizzazioni, che hanno dovuto lottare per mettere insieme gli strumenti e le pratiche necessarie per superare la crisi e far progredire gli affari.

La maggior parte delle organizzazioni rimane culturalmente impreparata a ciò che sta emergendo ora: luoghi di lavoro ibridi in cui alcuni dipendenti sono remoti, alcuni sono in ufficio tutta la settimana e altri si muovono avanti e indietro a seconda del giorno della settimana.

Queste nuove pratiche di lavoro richiedono nuovi modi per gestire le persone, nuovi modi per valutare le prestazioni lavorative e nuove pratiche relative a riunioni, obiettivi, organizzazione del team, assunzione, inserimento, promozione e leadership. Molto spesso, questi elementi sono lasciati al caso o ai singoli manager e leader, che devono capire da soli come muoversi. Ma questa impostazione predefinita ad hoc non avrà spesso successo.

I dipendenti nomadi digitali a tempo pieno generalmente non sono disciplinati da una policy

L’accettazione informale dei dipendenti nomadi digitali e il conflitto e il disaccordo sul consentire il personale remoto mi ricordano la tendenza BYOD (Bring Your Own Device) quando quel movimento era agli inizi.

A quei tempi, i leader aziendali e IT tendevano a opporsi con forza al BYOD, mentre molti dipendenti erano fortemente favorevoli. Lo stallo ha portato a un miscuglio di dispositivi “contrabbandati” e alla mancata applicazione delle regole solitamente non scritte. Era rischioso e insostenibile.

Alla fine, l’idea di BYOD è diventata la norma ed è stata mitigata con nuovi strumenti, pratiche e politiche. Ed è ciò che è richiesto con il lavoro a distanza e i dipendenti nomadi digitali. Bisogna innanzitutto stabilire una politica di lavoro a distanza chiara e coerente che, tra le altre cose, descriva le pratiche consentite per i dipendenti nomadi digitali. Ci sono molte questioni legali e di altro tipo relative ai dipendenti distanti, e queste questioni dovrebbero essere affrontate formalmente e apertamente e codificate nella policy aziendale.

Non tutti i nostri strumenti sono compatibili con il lavoro ibrido

La soluzione al lavoro ibrido non consiste nell’avere dipendenti remoti che utilizzano strumenti diversi, ma nel far sì che l’intera azienda utilizzi gli stessi strumenti che consentono di lavorare ovunque utilizzando flussi di lavoro coerenti in tutta l’organizzazione. Ciò richiede un nuovo impegno per la digitalizzazione, i servizi e le applicazioni cloud, i sistemi di comunicazione digitale e i dispositivi e servizi mobili. Un’attenzione particolare è necessaria per il lavoro a distanza e la sicurezza informatica dei nomadi digitali.

L’idea che le leggi sul lavoro siano determinate dalla posizione del dipendente è obsoleta

Le leggi sul lavoro sono stabilite nella giurisdizione in cui vive il dipendente, non dove ha sede la società. Questa idea è antiquata e obsoleta. Anche i dipendenti a tempo pieno che non lavorano in remoto svolgono parte o talvolta anche la maggior parte del loro lavoro mentre durante i viaggi di lavoro, piuttosto che al lavoro da casa. Alcune persone hanno due case in due regioni o scelgono di vivere in alloggi temporanei o Airbnb.

La nuova realtà è che le persone possono vivere ovunque. Ma le leggi presumono che tutti siano bloccati in un’unica residenza permanente.

L’ascesa del lavoro ibrido, inclusi alcuni giorni in ufficio, altri giorni di lavoro da casa, lavoro a distanza a tempo pieno, nomadismo digitale e persino la tendenza crescente della cosiddetta “workation”, in cui i dipendenti vanno da qualche parte (di solito fuori dallo stato o fuori del paese) per settimane o mesi per lavorare in un’altra sede, solleva domande sull’utilizzo della sede del dipendente per determinare le leggi sul lavoro applicabili.

I nomadi digitali non hanno indirizzo. Non è un grosso problema per liberi professionisti e consulenti. Ma è un grosso problema per l’ormai maggioranza dei nomadi digitali che sono dipendenti a tempo pieno. Ciò che risolverebbe tutti questi problemi è il fatto che le leggi fiscali e del lavoro dovrebbero basarsi sull’ubicazione dell’azienda, non sul dipendente.

Le aziende della Silicon Valley che realizzano prodotti per consentire il lavoro a distanza non stanno dimostrando fiducia nei propri prodotti

La maggior parte delle più grandi aziende tecnologiche esita a lasciare che i dipendenti lavorino da remoto a tempo pieno. Per fare solo un esempio, Google ha annunciato che il 20% dei suoi 135.000 dipendenti dovrà lavorare in ufficio, un altro 20% potrà essere completamente remoto e un enorme 60% potrà lavorare in remoto per un massimo di due giorni alla settimana. (e anche Apple sta pensando a qualcosa di simile.)

Questo è ironico perché aziende come Google in realtà creano e vendono gli strumenti e i servizi che rendono possibile il lavoro ibrido e remoto. Mentre molti leader di queste aziende tecnologiche sostengono fortemente il lavoro a distanza a tempo pieno, altri non ne sono così sicuri. La grande ragione di questa politica dipende molto probabilmente dal fatto che…

Le aziende stanno adottando il lavoro a distanza part-time per impedire ai dipendenti di allontanarsi

C’è una grande differenza tra il lavoro remoto a tempo pieno e quello part-time: la versione part-time mantiene i dipendenti legati alla posizione visto che devono rimanere entro la distanza di spostamento dall’ufficio.

I lavoratori remoti a tempo pieno, d’altra parte, possono trasferirsi nella natura selvaggia, in Croazia o alle Barbados, oppure possono diventare nomadi e non smettere mai di muoversi. Limitando il lavoro a distanza a tempo pieno, le aziende mantengono aperta la possibilità di cambiare idea senza gravi interruzioni lavorative.

Se quindi un nuovo mondo di lavoro remoto e ibrido è finalmente arrivato, è meglio aspettare un po’ prima di festeggiare. Ci sono infatti ancora molti problemi irrisolti.