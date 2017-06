Il prossimo Fall Creators Update di Windows 10, atteso nel corso dell’autunno, porterà con sé diverse novità soprattutto in ambito sicurezza ma non solo. Ieri infatti Microsoft ha annunciato Windows Autopilot, una serie di funzionalità basate sul cloud che renderanno il setup, la gestione e l’implementazione di Windows 10 più semplice e veloce in ambito aziendale.

Questa piccola suite software si compone di tre elementi, ovvero Autopilot Deployment Program, Autopilot Reset e Device Health. Il primo è un servizio che permette ai produttori e ai distributori di assegnare i dispositivi aziendali a una directory di Azure e ai servizi di Intune mobile. Windows AutoPilot Deployment configurerà completamente il PC comprese la trasformazione in Windows 10 Enterprise, l’installazione delle app Office 365 e altro ancora.

Autopilot Reset consentirà invece di effettuare un ripristino mantenendo le informazioni relative all’organizzazione/azienda. Device Health sarà un’estensione di Windows Analytics. La funzionalità permetterà di monitorare e gestire il proprio PC in maniera proattiva, offrendo ai tecnici IT la possibilità di controllare la macchina in maniera remota. Device Health sarà disponibile in anteprima a breve, ma il rilascio globale avverrà nella seconda metà dell’anno.

Microsoft intende inoltre coinvolgere nel programma Autopilot anche i rivenditori, i produttori di terze parti e i distributori per collegare i dispositivi a un’azienda. Un’iniziativa che sarà testata in anteprima dal team Surface nel corso dell’estate con alcuni partner e clienti.