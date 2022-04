Windows 11: non abbiamo ancora visto nulla

Questa settimana Microsoft ha tenuto un evento per gli analisti annunciando una serie di interessanti funzionalità di produttività, gestione e sicurezza per Windows 11. Negli ultimi due anni, Microsoft ha spinto molto sul doppio versante Windows-Office 365, ma il grande cambiamento in vista è la potenziale combinazione di Windows con Windows 365 attesa entro la fine dell’anno. Lo scopo di Microsoft dovrebbe essere quello di un desktop Windows che si integra così bene con il cloud da poter, se necessario, passare senza problemi da un’istanza all’altra per conformarsi alle policy aziendali, garantire la sicurezza e fornire ricorso su richiesta automatica da Azure Cloud.

Il ritardo negli aggiornamenti del sistema operativo sta diventando più rischioso

Uno dei grandi miglioramenti di Windows 10 e 11 riguarda la sicurezza. Fino all’inizio degli anni 2000, Microsoft non prendeva sul serio la sicurezza e lasciava ad aziende come McAfee e Symantec il compito di colmare queste lacune. Questa è stata l’unica lezione che Microsoft avrebbe dovuto imparare da IBM negli anni ’80, anche se alla fine lo ha fatto. Ora, l’attenzione alla sicurezza in Microsoft non è solo seria, ma è notevolmente migliorata anno dopo anno.

Ciò significa anche che l’azienda si sta muovendo molto più rapidamente per affrontare le minacce alla sicurezza e riprogettare Windows per affrontare al meglio tali minacce. In passato, c’erano pochi incentivi a fare aggiornamenti al di fuori dell’usabilità e delle modifiche all’interfaccia utente. Oggi, invece, il rischio di rimanere su una vecchia versione è la maggiore probabilità che le credenziali vengano compromesse e i sistemi che non sono stati aggiornati diventino un host per malware e soprattutto ransomware.

Sono un ex revisore dei conti interno e il mio team era solito penalizzare le persone che prendevano decisioni come ritardare un aggiornamento del sistema operativo con la conseguenza di lasciare aperta l’azienda ad attacchi di ogni genere. Per penalizzare, intendo che quei dipendenti sono stati licenziati. Il panorama dei rischi odierno è così pericoloso ed estremo che le pratiche devono favorire un approccio che si concentri maggiormente sulla protezione contro i malware e si preoccupi meno di limitare i fastidi degli aggiornamenti del sistema operativo.

Le aziende potrebbero anche preferire i PC Secured Core visto che offrono le migliori protezioni per hardware, software, firmware, accesso e credenziali senza influire negativamente sulla produttività. È semplicemente diventato troppo rischioso rimandare le modifiche che massimizzano il vostro profilo di sicurezza. Essere aggiornati sul sistema operativo e sulle patch e disporre dell’hardware più sicuro può fare molto per garantire che la prossima violazione accadrà a qualche altra azienda e non alla vostra. Microsoft ha persino creato un processore di sicurezza unico chiamato Pluton, anche se la sua adozione è partita un po’ al rallentatore.

Windows 11 + Windows 365 e il futuro

Non appena Satya Nadella ha assunto la carica di CEO di Microsoft, l’azienda ha iniziato il suo passaggio da società di sistemi operativi e piattaforme di software desktop a società di software e piattaforme cloud. Non dovrebbe quindi sorprendere il fatto che Microsoft stia ora iniziando a integrare le due offerte. Inizialmente, ciò consentirà alle aziende di mantenere istanze cloud di Windows potenzialmente molto più sicure rispetto ai desktop. In questo modo si avranno movimenti sempre più fluidi tra i due ambienti e ogni ambiente sarà protetto “a tenuta stagna”; se quindi una parte è compromessa, l’altra non lo sarà.

Gli utenti saranno in grado di spostarsi così facilmente tra gli ambienti che attingeranno risorse dai servizi cloud in base alle esigenze, che si tratti di un ambiente ibrido o solo cloud, senza mai sapere o preoccuparsi della differenza.

Microsoft ha parlato anche di altre funzionalità per organizzare meglio file e cartelle, fornire una maggiore flessibilità per il lavoro ibrido e migliorare la gestione e il provisioning remoti. Ma sono i grandi miglioramenti alla sicurezza e all’integrazione nel cloud che faranno la differenza. Il primo spingerà cicli di aggiornamento sempre più aggressivi per far fronte alle crescenti minacce, mentre il secondo seguirà il percorso dell’automazione di ogni aspetto della gestione del desktop, con l’intelligenza artificiale che si adatterà dinamicamente al modo in cui lavora ciascun utente.

L’idea di modificare in modo univoco l’esperienza dell’utente in base a come si utilizza lo strumento è la più grande promessa dell’IA: sistemi che si adattano a voi piuttosto che il contrario. Quando inizierà a essere implementato a breve, questo concept cambierà per sempre l’esperienza di Windows e potrebbe essere un progresso ancora più grande di quello rappresentato a suo tempo da Windows 95.