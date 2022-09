Microsoft ha annunciato Windows 11 2022 Update, il primo importante aggiornamento delle funzionalità a Windows 11. Molte modifiche della versione 22H2 di Windows 11 sono incrementali e si concentrano sull’interfaccia utente e i miglioramenti della produttività, ma ci sono alcune utili aggiunte, inclusa una nuova funzionalità di sicurezza della password.

Secondo Stephen Kleynhans, analista di Gartner, Windows 11 22H2 mira principalmente a migliorare l’esperienza dell’utente, completando al contempo il set delle funzionalità dedicate alle aziende.

“Di per sé, non è un aggiornamento enorme e, per chi utilizza già Windows 11, non rappresenta un cambiamento importante”, ha spiegato Kleynhans a Computerworld . “Piuttosto, rimuove alcune incongruenze della versione iniziale di Windows 11 e lo rende un po’ più piacevole da usare“.

“Alcune nuove funzionalità, come i sottotitoli in tempo reale a livello di sistema e i miglioramenti nella lettura a schermo, avranno un impatto notevole per alcuni utenti”, ha osservato Kleynhans, ma soprattutto, “questa è la versione di Windows 11 pronta per l’uso aziendale”.

Rilasciato agli OEM il 5 ottobre 2021, Windows 11 ha dovuto affrontare forti venti contrari all’adozione. Sebbene Microsoft consenta a chiunque di installare manualmente Windows 11 indipendentemente dalla CPU, è possibile un aggiornamento automatico solo se tre componenti critici del computer – CPU, RAM e Trusted Platform Module (TPM), un crittoprocessore sicuro – soddisfano i requisiti. Un aggiornamento a Windows 11 richiede un sistema con processori a 64 bit, 4 GB di memoria, 64 GB di spazio di archiviazione, avvio protetto UEFI e Trusted Platform Module (TPM) v2.0.

Microsoft ha aggiornato la sua pagina di supporto con le istruzioni su come installare gli aggiornamenti di Windows 11, nonché i requisiti hardware minimi affinché ciò avvenga. L’offerta di aggiornamento gratuito per Windows 11 non prevede una data di fine specifica per i sistemi idonei.

Ciò che manca al primo aggiornamento delle funzionalità di Windows 11 di Microsoft, secondo Kleynhans, sono alcune esperienze utente che consentirebbero ulteriori miglioramenti. “Mancano ancora cose come un menu Start ridimensionabile e una barra delle applicazioni riposizionabile , e questo deluderà alcuni utenti”.

Con l’ultimo aggiornamento, Microsoft sta promuovendo un’espansione del suo Amazon App Store, che ora offre più di 20.000 app Android disponibili per Windows 11. La funzionalità delle app Android rispecchierà quella delle app Microsoft, con la possibilità di ridimensionare e utilizzare Snap per organizzare le app aperte.

Aggiornamenti di sicurezza e lavoro ibrido

Microsoft sta promuovendo Windows 11 22H2 come la piattaforma progettata per il lavoro ibrido. Gli aggiornamenti di sicurezza sono un fattore importante per l’adozione della piattaforma per un ambiente di lavoro ibrido, in cui i lavoratori da remoto sono più spesso bersagli di malware e cyberhacking.

Molti dei miglioramenti di sicurezza, tuttavia, si basano sull’hardware di sistema e sul TPM 2.0 piuttosto che su qualcosa di specificamente nuovo in Windows 11.

Un esempio di aggiornamento della sicurezza basato sull’hardware: sui dispositivi che eseguono chipset Intel di ottava generazione e versioni successive saranno abitate di default la sicurezza basata sulla virtualizzazione (VBS) e hypervisor-protected code integrity (HVCI), come ha spiegato Wangui McKelvey, general manager di Microsoft 365 in un post. “Le due tecnologie proteggono sia da comuni malware e ransomware, sia da attacchi più sofisticati“.

Con l’aggiornamento di Windows 11 2022, sui dispositivi che eseguono Windows 11 Enterprise Microsoft ha anche abilitato di default Windows Credential Guard.

“Credential Guard utilizza la sicurezza basata sulla virtualizzazione per isolare i segreti, in modo che solo il software di sistema con accesso privilegiato possa accedervi, rendendo più difficile per gli aggressori compromettere la rete“, si legge nel post di McKelvey.

L’aggiornamento di Windows 11 2022 aggiunge anche una nuova funzionalità di protezione tramite password al suo Defender SmartScreeen. Quando Windows rileva un utente che digita la propria password Microsoft, Defender SmartScreen analizza dove è stata immessa la password, verifica l’integrità dell’applicazione, a quali siti web è connessa l’applicazione, quali connessioni di rete sono aperte, con quali certificati sono firmate e altro ancora.

“Ciò consente a Defender di garantire che l’utente inserisca in modo sicuro la propria password Microsoft in una posizione appropriata. E, cosa ancora più importante, consente a Defender di rilevare quando non è il caso. Per esempio, quando l’utente subisce il phishing delle credenziali, utilizza una rete compromessa o riutilizza la stessa password tra diversi servizi“, ha affermato Jason Weber, vicepresidente di Web Defense di Microsoft. “Queste protezioni sottostanti sono integrate nel kernel di Windows, che consente a Defender di proteggere le applicazioni in esecuzione su Windows”.

Un’altra funzionalità, Smart App Control , impedisce ai dipendenti di eseguire applicazioni dannose bloccando le applicazioni non attendibili o non firmate. Utilizzando l’intelligenza artificiale, Smart App Control consente solo l’esecuzione di processi considerati sicuri in base all’intelligenza esistente e nuova elaborata quotidianamente.

“Questo è ottimo per le organizzazioni più piccole che non gestiscono i propri dispositivi o hanno applicazioni line of business non firmate”, ha affermato McKelvey. “Per le organizzazioni aziendali che hanno queste esigenze, consigliamo di utilizzare Windows Defender Application Control”.

Considerare gli aggiornamenti all’interno di un processo continuo

Per i responsabili IT, la domanda aperta la domanda: passare a Windows 11 o attendere che tutti i bug vengano risolti e il normale ciclo di aggiornamento hardware della propria azienda? Quando Windows 11 è uscito nell’ottobre 2021, poche organizzazioni hanno deciso di implementarlo perché cambiava poco rispetto a Windows 10 e i requisiti hardware erano impegnativi.

C’è la tentazione di pensare a Windows 10 e Windows 11 “come ai tempi dei grandi aggiornamenti e delle versioni di successo come Windows XP o Windows 7“, ha sottolineato Kleynhans. “Allora ci impegnavamo distribuire ogni importante iterazione del sistema operativo, sostenendo molti sforzi, valutazioni e grandi spese. Windows è ora un sistema operativo in continua evoluzione, che riceve aggiornamenti a cadenza regolare. L’installazione degli aggiornamenti fa parte della sicurezza e dell’aggiornamento e avviene ogni mese”.

“In alcuni casi le nuove funzionalità lanciate da Microsoft avranno un impatto maggiore di altri, ma non c’è davvero una decisione da prendere sul fatto che valga la pena di implementare o meno un aggiornamento annuale specifico“, ha concluso Kleynhans. “Sono tutti obbligatori. Le aziende devono concentrarsi sulla creazione di un processo continuo per implementare ogni anno il nuovo aggiornamento, considerandolo parte della manutenzione generale e delle operazioni associate all’esecuzione di Windows”.