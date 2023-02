Molti professionisti aziendali speravano che Microsoft autorizzasse l’uso di Windows sui Mac con processori Apple Silicon all’interno di Parallels Desktop. Ora è ufficialmente possibile. Parallels Desktop è finalmente una soluzione autorizzata per le versioni Arm di Windows 11 sui Mac che montano processori della serie M.

Questa mossa è particolarmente positiva per le aziende con flotte miste di PC, in quanto facilita il percorso di aggiornamento ai Mac in tutta l’azienda. Inoltre, le applicazioni Windows tradizionali possono essere supportate sui nuovi computer Apple. Come mi ha detto Kamal Srinivasan, vicepresidente senior di Alludo (il produttore di Parallels Desktop), “questa mossa renderà più facile per le aziende integrare Mac nella loro infrastruttura IT e aumenterà l’adozione di hardware Apple sul posto di lavoro”. Si tratta tra l’altro di una mossa intelligente, vista l’accelerazione dello status di Apple nell’IT aziendale.

A tal proposito, gli ultimi dati di IDC mostrano che i Mac hanno registrato un aumento del 60% della quota di mercato nel periodo 2019-22, un tasso di crescita 10 volte superiore a quello del mercato dei PC. I Mac rappresentano ora il 10,8% di tutte le spedizioni globali di PC e in parte ciò riflette la scelta tecnologica dei dipendenti: non a caso Cisco ha recentemente sottolineato che il 59% dei nuovi assunti sceglie un Mac quando ne ha la possibilità.

Ben Bajarin, analista di Creative Strategies, ha osservato questa tendenza e spiega che “i Mac hanno fatto faville in ambito aziendale nonostante l’assenza dell’integrazione con Windows; si può quindi immaginare che questa novità contribuirà ad aumentare il numero di Mac distribuiti nelle grandi organizzazioni”.

In un tale contesto, garantire la compatibilità tra i sistemi Mac e Windows diventa una prerogativa aziendale ed è per questo che Microsoft ha scelto di introdurre il supporto per Windows sui Mac della serie M tramite Parallels. A onor del vero, Microsoft ha costantemente migliorato il supporto ai nuovi processori Apple in tutti i suoi prodotti.

Shannon Kalvar, direttore della ricerca IDC, ha dichiarato: “A tre anni dal nuovo mondo del lavoro ibrido, la nostra indica che la parità di accesso alle risorse aziendali è ancora una delle principali preoccupazioni per le strategie di lavoro ibrido e di digital workspace. I Mac sono sempre più parte integrante degli spazi di lavoro digitali delle aziende e Windows on Arm è un componente chiave per garantire loro un accesso paritario a tutte le risorse aziendali”.

Windows 11 Pro ed Enterprise

Secondo quanto riportato da Microsoft, sono supportati Windows 11 Pro e Windows 11 Enterprise. Ci sono alcune limitazioni, soprattutto per quanto riguarda la virtualizzazione di Android e Linux all’interno dell’ambiente Windows e le applicazioni Arm a 32 bit per Windows non sono supportate. Gli amministratori IT che distribuiscono Windows Enterprise avranno bisogno di un contratto di licenza a volume e potranno scaricare Windows da Microsoft, mentre gli utenti possono effettuare il download dal Volume Licensing Service Center o dal Microsoft 365 admin center. Le edizioni Standard, Pro e Business di Parallels Desktop 18 per Mac possono essere acquistate qui o presso i rivenditori autorizzati.