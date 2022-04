Più della metà dei PC non può eseguire l’aggiornamento a Windows 11

I dati diffusi oggi dal fornitore di piattaforme di gestione delle risorse IT Lansweeper indicano che gli aggiornamenti a Windows 11 sono quasi triplicati negli ultimi tre mesi, ma nonostante ciò il tasso di adozione complessivo del sistema operativo di Microsoft rimane minimo. Il sondaggio condotto su oltre 10 milioni di dispositivi Microsoft ha mostrato infatti che solo l’1,44% di questi esegue Windows 11, un aumento comunque significativo rispetto allo 0,52% rilevato a gennaio.

“L’adozione complessiva rimane lenta a quasi sei mesi dal lancio iniziale di Windows 11 al pubblico. Da notare che nostre precedenti ricerche avevano rilevato che il 55% dei dispositivi scansionati non era in grado di essere aggiornato a Windows 11”, si legge nel report. Sebbene la maggior parte dei dispositivi Microsoft scansionati dal software di Lansweeper abbia superato il test della RAM (91%), solo circa la metà dei TPM (Trusted Platform Modules) per workstation testati soddisfaceva i requisiti di Microsoft.

“Per le workstation con macchine virtuali, le previsioni sono meno ottimistiche. Sebbene la compatibilità della CPU sia leggermente superiore al 44,9%, la nostra ricerca mostra che solo il 66,4% ha abbastanza RAM. Per quanto concerne il TPM, la situazione è ancora più problematica, visto che solo lo 0,23% di tutte le workstation virtuali ha il TPM 2.0 abilitato. Questa non è però una vera sorpresa. Il TPM infatti non è mai stato richiesto per Windows e sebbene esista il passthrough TPM (vTPM) per fornire un TPM alle macchine virtuali, viene utilizzato raramente. La maggior parte delle workstation VM dovrà essere modificata per ottenere un vTPM prima di poter eseguire l’aggiornamento a Windows 11. I TPM sui server fisici hanno superato il test solo l’1,49% delle volte, il che significa che circa il 98% non riuscirebbe a eseguire l’aggiornamento se Microsoft creasse un sistema operativo server con requisiti simili in futuro”.

I dati di Lansweeper sono in netto contrasto con quelli del fornitore di software di monitoraggio AdDuplex, le cui stime più recenti mostrano un tasso di adozione di windows 11 del 19,4%. La ricerca di AdDuplex, tuttavia, ha mostrato che la crescita di Windows 11 è rimasta stagnante nel mese scorso, con un aumento della quota di mercato del solo 0,1% rispetto ad altre edizioni di Windows. Alan Mendelevich, CEO di AdDuplex, ha affermato che la disparità nei tassi di adozione deriva probabilmente principalmente dal fatto che i dati di Lansweeper provengono dai PC degli utenti aziendali, mentre quelli di AdDuplex provengono principalmente da sistemi consumer.

“Sono d’accordo sul fatto che nessuno dei due sia super preciso e non sono un analista di mercato, ma meno dell’1,5% sembra irrealistico anche se prendiamo solo i nuovi PC Windows 11 venduti”, ha detto Mendelevich. “Aneddoticamente, tutti i PC idonei all’aggiornamento che ho visto hanno già avuto l’opportunità di passare a Windows 11. Quindi, anche se meno della metà dei PC idonei accettasse l’aggiornamento, porterebbe la base di installazione abbastanza vicino al nostro numero”.

Jack Gold, analista di J. Gold Associates, ha affermato che i numeri di adozione di Windows 11 di AdDuplex sono troppo alti e l’affermazione di Lansweeper secondo cui il 55% delle macchine non può eseguire Windows 11 è probabilmente troppo bassa. “Onestamente dubito che Windows 11 sia in esecuzione sul 19% di tutte le macchine in uso oggi, dal momento che Windows 10 funziona solo su circa il 75% circa delle macchine“, ha affermato Gold. “Ciò significa che al 19%, circa il 25% delle macchine Windows 10 potrebbe essere aggiornato a Win11. Trovo difficile credere che il 25% di tutte le macchine Win10 in circolazione sia compatibile con Win11, dato che molti PC in uso (forse almeno il 40%) hanno un’età compresa fra tre e cinque anni o anche più”.

“Senza sapere esattamente come queste aziende ottengono i loro numeri, è piuttosto difficile valutare quanto questi possano essere accurati. Ma sinceramente punterei su un numero inferiore rispetto a uno più alto”, continua Gold. “È probabile che qualsiasi macchina con più di un paio di anni alle spalle non sarà compatibile con (e quindi non aggiornabile a) Windows 11. Per non parlare dei PC ancora più vecchi o di quelli di fascia bassa”.

A dicembre, i dati di AdDuplex mostravano che l’adozione di Windows 11 aveva raggiunto quasi il 9%; quel numero, ancora una volta, contrastava nettamente con le cifre pubblicate da Lansweeper, che a quel tempo riportava un tasso di adozione dell’OS inferiore all’1%. Microsoft ha fatto molto per convincere gli utenti a eseguire l’aggiornamento a Windows 11, ma la stragrande maggioranza ha scelto di rimanere su Windows 10.

Roel Decneut, chief strategy officer di Lansweeper, ha affermato che, a differenza delle precedenti versioni di Windows, Windows 11 è semplicemente una versione modificata di Windows 10 e che le differenze principali tra i due sono minime. “Questo è probabilmente il motivo principale per cui le aziende sono contrarie all’aggiornamento a una versione nuova e preferiscono rimanere con ciò che già conoscono bene, ovvero Windows 10”, ha affermato Decneut.

Steve Kleynhans, vicepresidente della ricerca presso Gartner, ha convenuto sul fatto che i clienti commerciali non sono molto convinti del nuovo sistema operativo… e potrebbero non esserlo fino al 2023. Tuttavia, Kleynhans ha affermato che è “un po’ presto per trarre conclusioni sul successo di Windows 11. Sebbene tecnicamente l’aggiornamento del sistema operativo abbia sei mesi, a una percentuale molto ampia di macchine non è stato offerto l’aggiornamento fino a solo un paio di mesi fa. L’attuale frequenza di installazione è probabilmente solo la normale evoluzione del mercato durante le prime fasi di qualsiasi nuova versione del sistema operativo e non un segno di qualcosa di veramente problematico”.

I risultati aggiornati del sondaggio di Lansweeper hanno anche mostrato che il numero di macchine che eseguono sistemi operativi “a fine vita” (ovvero piattaforme non più supportate da Microsoft) è sceso al 6,6%, rispetto al 9,75% di gennaio. Una parte significativa di questi sistemi esegue Windows XP e Windows 7, software che Microsoft ha smesso di supportare rispettivamente nel 2014 e nel 2020.

“Sebbene il tasso di adozione stia aumentando a poco a poco, è ovvio che gli aggiornamenti di Windows 11 non stanno andando così velocemente come sperava Microsoft, soprattutto all’interno della sfera aziendale. Molte organizzazioni sono state scoraggiate dal dover acquistare nuove macchine che soddisfano i requisiti hardware, mentre altre sono semplicemente soddisfatte di Windows 10, che continuerà a essere supportato fino al 2025″, ha affermato Decneut.

A causa delle differenze minime tra Windows 10 e 11, è probabile che la lenta diffusione di quest’ultimo continui, a meno che le aziende non ottengano un motivo convincente per l’aggiornamento. “Per coloro che desiderano adottare Windows 11, il primo passo è valutare quali dispositivi esistenti sono in grado di eseguire l’aggiornamento e il costo potenziale di tale mossa”, conclude Decneut.