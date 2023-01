Microsoft sembra puntare tutto sull’intelligenza artificiale, sia come aggiornamento di Windows 11, sia come futura piattaforma Windows 12. All’inizio del mese, durante il CES 2023, Panos Panay, Chief Product Officer di Microsoft, ha dichiarato che l’intelligenza artificiale è “la tecnologia che definisce il nostro tempo” e che svolgerà un ruolo significativo nello sviluppo futuro di Windows. “Non ho mai visto nulla di simile prima d’ora”, ha dichiarato Panay durante il keynote di AMD al CES. “Sta trasformando le industrie, sta migliorando la nostra vita quotidiana in molti modi. Alcune cose si vedono, altre non si vedono. E ora, in questo momento, siamo a un punto di inflessione. È qui che l’informatica, dal cloud all’edge, sta diventando sempre più smart e personale e tutto ciò avviene sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale.”

Panay ha inoltre parlato dei nuovi chip della serie Ryzen 7040 di AMD, che presentano il primo hardware AI dedicato in un processore x86, e di come questa piattaforma hardware aiuterà Microsoft a inaugurare la prossima generazione di software basati sull’AI. Windows 11 contiene già elementi di intelligenza artificiale in aree quali la gestione del sistema, l’ottimizzazione della ricerca, il riconoscimento vocale e la dettatura, la correzione grammaticale e persino funzioni di miglioramento dei media come la soppressione del rumore e l’elaborazione delle immagini della webcam. La maggior parte di queste funzioni, tuttavia, è abilitata attraverso i servizi cloud. Ad esempio, le ricerche tramite Bing avviate su un desktop Windows vengono elaborate nel cloud Microsoft, così come le ricerche di video e audio, l’elaborazione, le modifiche e la pertinenza con altri dati.

Attualmente, i PC non dispongono di un processore dedicato per l’elaborazione neurale, il che significa che devono appoggiarsi alla GPU o alla CPU principale. Questo, a sua volta, ha limitato la capacità di aziende come Microsoft di spingersi oltre i limiti dell’elaborazione locale dell’intelligenza artificiale. “Nei prossimi due anni, mi aspetto che un motore di IA diventi comune nei PC quanto una GPU integrata” ha dichiarato Stephen Kleynhans, vicepresidente della ricerca di Gartner. “A quel punto, Microsoft e altri diventeranno molto più aggressivi nel trovare nuovi modi per sfruttarlo. Credo anche che molti dei miglioramenti dell’intelligenza artificiale avverranno dietro le quinte e non li noteremo direttamente”.

“Spesso si dice che la migliore CGI in un film è quella che il pubblico non avverte come tale”, ha aggiunto Kleynhans. “Ebbene, la stessa cosa varrà anche per i miglioramenti dell’intelligenza artificiale”. Anche il coaching e l’assistenza tecnica diventeranno sempre più basati sull’IA. Microsoft, i produttori OEM di PC e i gruppi IT aziendali la utilizzeranno per ridurre i costi di assistenza agli utenti, per migliorare l’esperienza degli utenti e probabilmente per migliorare la sicurezza. “Chissà, forse persino Cortana tornerà in auge!”, ha aggiunto Kleynhans.

Un altro vantaggio della presenza di funzionalità AI in una CPU è che un numero minore di funzioni dovrà essere scaricato sul cloud per l’elaborazione, richiedendo una minore larghezza di banda per i dati e garantendo una minore latenza nei risultati. Ciò significa anche ridurre il carico sui processori cloud “che possono così occuparsi di altre cose”, ha dichiarato Jack Gold, analista capo di J. Gold Associates. “Potenzialmente, significa anche che meno informazioni personali e sensibili devono lasciare il computer, a tutto vantaggio della privacy”. Nel corso dei prossimi anni o due, Gold ritiene che gli utenti vedranno incrementi continui e significativi dell’intelligenza artificiale in Windows 11, oltre all’aggiunta di API per l’intelligenza artificiale in modo che le applicazioni e le terze parti possano utilizzarle.

“La ricerca è ovvia, ma anche l’elaborazione dei video, l’elaborazione del linguaggio naturale, l’automazione delle macchine. Sono tutte aree in cui è possibile sfruttare le capacità dell’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Gold. “Forse un Windows 12 alimentato dall’IA è il piano generale di Microsoft che spiega le recenti voci sull’interesse dell’azienda ad acquisire OpenAI e a integrare ChatGPT in Bing”.

Un problema che Microsoft dovrà affrontare è che non tutti i chip avranno l’accelerazione AI, almeno non nel breve termine. E poiché Windows deve funzionare su tutti i tipi di processori, dal Pentium di fascia bassa al Core i9 di Intel (e l’equivalente di AMD), l’azienda dovrà assicurarsi che qualsiasi funzionalità AI potenziata funzioni su tutte le versioni di Windows.

Secondo il sito di analisi del traffico web StatCounter, l’adozione di Windows 11, lanciato nell’ottobre 2021, ha raggiunto solo il 17% circa nel dicembre 2022. Nel frattempo, l’utilizzo di Windows 10 è sceso al 68% nello stesso periodo (Microsoft ha anche annunciato la scorsa settimana che smetterà di offrire Windows 10 Home e Windows 10 Pro in vendita tramite il suo sito web dopo il 31 gennaio 2023). Per certi versi, Windows 11 è stato vittima di un cattivo tempismo, in quanto ha iniziato a maturare sul mercato proprio quando le vendite di PC hanno iniziato a diminuire.

A prescindere dall’attuale diffusione, ci saranno versioni future di Windows. Per quanto riguarda il nome Windows 12, dipenderà dai “capricci” della divisione marketing di Microsoft, ha detto Kleynhans. A ottobre, Microsoft ha confermato che avrebbe cambiato la cadenza degli aggiornamenti del sistema operativo. I grandi aggiornamenti avverranno ogni tre anni, ma periodicamente l’azienda aggiungerà nuove funzionalità ed esperienze in Windows 11, in modo simile ai “feature experience pack” del passato. Queste modifiche più piccole e frequenti saranno chiamate aggiornamenti “Moment”.

“Non si tratta di una novità assoluta, visto che questo è il modo in cui sono stati gestiti i rilasci di Long Term Servicing e Server”, ha dichiarato Kleynhans. “L’aggiunta di un nome pubblico a una versione ha una serie di implicazioni per il mercato, ma è utile soprattutto per il mercato consumer, dove il concetto di “nuovo e migliorato” aiuta a vendere nuovi PC. Per il mercato aziendale, gli aggiornamenti continueranno invece ad arrivare una volta all’anno”.