App Android su Windows 11: servirà un PC ben corazzato

Non pensereste di aver bisogno di molta potenza bruta per eseguire app Android su un PC Windows 11, dal momento che sono progettate per funzionare su hardware da smartphone. Non ditelo però a Microsoft. Secondo una nuova pagina di supporto, l’azienda consiglia 16 GB di RAM e altri requisiti inaspettatamente elevati per utilizzare le nuove app Android basate su Amazon Appstore in arrivo con il prossimo aggiornamento di Windows 11.

16 GB di RAM sono un requisito già piuttosto inusuale per un PC odierno. Anche se non è raro vederlo per PC votati al gaming, la maggior parte dei desktop e laptop che vedete sugli scaffali dei negozi ne monta la metà, con i modelli economici che addirittura continuano a offrire solo 4 GB. A essere onesti, Microsoft non dice che dovete assolutamente avere 16 GB di RAM come requisito minimo (si parte infatti da 8GB), anche se consiglia questo quantitativo di memoria per un’esperienza ottimale con le app Android.

Inoltre, Microsoft consiglia di eseguire Windows 11 su un SSD e di avere almeno un processore Core i3 di ottava generazione, Ryzen 3000 o Snapdragon 8c (Arm). E non pensate nemmeno di provare a eseguire app Android su una vecchia macchina a 32 bit. Dovrete anche abilitare la funzione Virtual Machine Platform.

L’emulazione e la virtualizzazione sono un processo piuttosto pesante in termini di potenza di calcolo, specialmente quando si passa da un sistema operativo all’altro. Ma sappiamo che i PC Windows hanno avuto le capacità tecniche per eseguire Android tramite emulazione per anni: BlueStacks è una popolare soluzione di livello consumer sviluppata proprio per questo. Se Microsoft insiste sul fatto che gli utenti abbiano un PC ben al di sopra delle specifiche minime per Windows 11, forse è preoccupata della possibilità che le app Android più pesanti funzionino male sui PC Windows 11 meno potenti.

Se non vedete l’ora di provare il tutto (e avete un PC con un po’ di RAM e un processore abbastanza recente), potete provare il metodo ufficiale per eseguire app Android su Windows 11, supponendo che abbiate già installato il corposo aggiornamento di febbraio lanciato nei giorni scorsi. Tenete comunque presente presente che al momento ci sono poche app disponibili su Amazon Appstore.