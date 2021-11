Gli abbonamenti a Windows 365 ora offrono Windows 11

In luglio, Microsoft ha lanciato il suo servizio Windows 365 senza Windows 11. Ora l’azienda di Redmond ha posto rimedio a questa svista, poiché le organizzazioni che si abbonano oggi a questo servizio ora hanno un’opzione Windows 11 tra cui scegliere. Microsoft deve ancora offrire Windows 365 come servizio consumer.

È interessante notare che Microsoft non ha affermato che Windows 11 sarebbe stato eseguito su hardware supportato, anche sul cloud. Invece, la versione Windows 11 di Windows 365 verrà eseguita su quello che Microsoft chiama un Trusted Platform Module virtuale. Quel TPM virtuale, così come l’opzione Windows 11, è ora immediatamente disponibile.

Windows 365 funziona in modo simile a Netflix o a molte altre app ospitate nel cloud. Nel caso di Netflix, potete far avanzare velocemente lo streaming e il server responsabile dello streaming del film regolerà lo streaming di conseguenza. Windows 365 vi consente di toccare la tastiera o fare clic con il mouse e anche le vostre interazioni sono date in pasto al cloud.

ADV Il perimetro aziendale oggi passa dalla casa dei dipendenti HP Wolf Security - Metà dei dipendenti usa il PC anche per scopi personali e il 30% lascia che venga utilizzato da altri famigliari. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto? LEGGI TUTTO >> Metà dei dipendenti usa il PC anchee il 30% lascia che venga utilizzato da. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto?

Qui, Microsoft sta aggiungendo alcune nuove modifiche. Da un lato i miglioramenti apportati a windows365.microsoft.com consentono agli utenti di modificare le impostazioni delle risorse locali come stampanti, microfoni e tastiere su richiesta.

Microsoft sta aggiungendo alcuni miglioramenti anche a Microsoft Teams e Office e ha apportato una modifica che consente agli amministratori IT di ritirare immediatamente l’accesso di un utente, piuttosto che attendere i sette giorni normalmente richiesti.

Quando Microsoft ha lanciato Windows 365 quest’estate, ha anche annunciato agli utenti che Windows 11 sarebbe arrivato prima o poi. Con Windows 365 sarete in grado di lasciare il vostro PC a casa e lavorare su qualsiasi dispositivo in un attimo, inclusi il vostro Mac, il vostro iPad o il vostro dispositivo Android o Linux. Microsoft non ha però annunciato ancora alcuna modifica ad alcune delle stranezze di Windows 365, come il limite di dati in uscita e la mancanza di downgrade per il suo hardware virtuale.

Microsoft ha affermato infine che aggiungerà la pianificazione e l’implementazione degli aggiornamenti delle funzionalità di Windows a Intune, il suo servizio di gestione del software aziendale.