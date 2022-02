12 utility classiche ma essenziali (e gratuite) per Windows 10 e 11

Volete modificare in meglio il vostro PC con Windows 10 o Windows 11 senza spendere un solo euro? Ecco 12 utility a costo zero da provare assolutamente.

Volete modificare e migliorare il vostro sistema operativo con con delle utility per Windows 10 e 11 facili da installare? Se la risposta è sì, continuate a leggere. Molte delle utility che abbiamo raccolto di seguito sono utilizzate da diverse generazioni di Windows, ma continuano a rimanere molto popolari perché offrono funzionalità che, ancora oggi, non sono incluse nei sistemi operativi di Microsoft, funzionano meglio degli strumenti integrati in Windows o incrementano le prestazioni.

Nessuna di queste utility modifica l’interfaccia di Windows o è un’applicazione generica come un editor di immagini o un browser Web, ma nel complesso sono strumenti di nicchia (gratuiti o con una versione gratuita) con l’unico scopo di rendere Windows migliore e più comodo da usare.

CCleaner

CCleaner può eliminare rapidamente la cronologia del browser, la cache, i cookie, i registri, le password utente temporanee e altri file in background che Windows e i browser Web installati sul sistema hanno accumulato nel tempo, ma che non sono necessari al suo funzionamento; tutto ciò può potenzialmente far recuperare molto spazio di archiviazione. CCleaner consente anche di disinstallare la maggior parte dei programmi Microsoft forniti con Windows 10 e 11, come Cortana e OneDrive, che nessuno dei due sistemi operativi consente di rimuovere immediatamente.

DiskGenius e MiniTool Partition Wizard

Sia DiskGenius che MiniTool Partition Wizard consentono di creare, copiare, eliminare, unire, ridimensionare o dividere le partizioni del disco rigido o del SSD del vostro PC. Potreste voler partizionare un’unità di grandi dimensioni sulla vostra rete, ad esempio, per mantenere i file condivisi separati dal sistema operativo. Altri strumenti inclusi in questi pacchetti possono copiare l’intero contenuto di un’unità su un’altra unità, incluso lo spostamento dell’installazione di Windows, o tentare di recuperare partizioni danneggiate o eliminate.

Queste due utility sono così simili che la scelta tra esse si riduce a quella con l’interfaccia che trovate più attraente. Personalmente preferisco verso DiskGenius perché può aiutare a spostare l’unità principale del vostro PC, con un’installazione di Windows su di essa, su un’unità più piccola, ridimensionandola automaticamente per adattarla. Questa comoda funzione di solito non è gratuita in altri strumenti di gestione delle unità di archiviazione.

Everything

Dopo aver installato questo comodo tool, potete trovare i file sul vostro PC Windows in un istante. I risultati della ricerca possono essere visualizzati come miniature di file e Everything fa un lavoro altrettanto veloce nel generare anteprime dei vostri file in questa modalità di visualizzazione.

IObit Unlocker e LockHunter

A volte ci si imbatte in un file o una cartella in Esplora file di Windows che sembra essere “bloccato” e quindi non potete eliminarlo, spostarlo o rinominarlo apparentemente senza motivo. Questo può accadere a documenti, immagini o file video che sono ancora “collegati” al programma che avete utilizzato per visualizzarli e, per motivi misteriosi, Windows non è riuscito a “liberarli”. IObit Unlocker e LockHunter fanno entrambi un ottimo lavoro nel correggere questo problema, sbloccando quel file (o quella cartella) in modo da poterlo eliminare o modificare come al solito.

Keyfinder

Supponiamo che vogliate disinstallare un programma su licenza dal vostro attuale PC Windows e installarlo su un altro PC. O forse è necessario formattare l’unità principale del computer, il che richiederà la reinstallazione di un programma con licenza in seguito. Se non riuscite a trovare la chiave di licenza del vostro programma, potete eseguire Keyfinder prima di disinstallare il programma o formattare l’unità.

questa utility scansiona il vostro PC Windows per trovate i programmi su licenza che sono installati su di esso e genera un pratico elenco con la chiave di licenza di ciascun programma. È quindi possibile salvare tutte le chiavi di licenza come file di testo a cui fare riferimento in qualsiasi momento. Questa pratica utility può estrarre le chiavi di oltre 300 programmi su licenza.

Recuva

Se eliminate accidentalmente un file e questo non è più nel cestino di Windows, Recuva potrebbe essere la soluzione migliore per recuperarlo. questo tool può scansionare l’unità in cui era originariamente memorizzato il file eliminato e restituire un elenco dei file eliminati che trova al suo interno. Ogni nome di file in questo elenco sarà classificato con un colore che illustra le probabilità di ripristinare il file al suo stato originale (verde, ad esempio, significa che un file eliminato molto probabilmente può essere recuperato).

Sandboxie

Windows 10 e 11 hanno funzioni integrate che, in una certa misura, impediscono a malware o programmi di eseguire azioni dannose sul vostro PC. Ma Sandboxie può fornire un metodo più diretto se dovete essere più vigili, specialmente se state installando o eseguendo un programma di cui non siete troppo sicuri.

Sandboxie imposta una “sandbox”, separata dal resto dei vostro dati e programmi, in cui il programma sospetto può essere eseguito. Se il programma tenta di eseguire malware o se il vostro browser Web scarica qualcosa di pericoloso, Sandboxie mantiene tutte queste azioni potenzialmente rischiose confinate nella sandbox. In questo modo, il programma dannoso non rovinerà le normali operazioni del vostro PC eliminando, bloccando o riscrivendo i file. Sandboxie inserisce anche un pratico collegamento sul desktop su cui potete fare clic in qualsiasi momento per eseguire il browser predefinito all’interno di una sandbox.

Seer

Seer porta su Windows una funzionalità che gli utenti Mac apprezzano su macOS, ovvero Quick Look. Quando fate clic su un file e premete contemporaneamente la barra spaziatrice, Seer carica un’anteprima del file. Se è un’immagine, vedrete l’immagine fluttuare sul desktop di Windows. Se si tratta di un file PDF, RTF o di testo, Seer lo carica all’interno di una semplice app visualizzatrice.

Potete anche visualizzare in anteprima i file compressi (come gli ZIP) dando un’occhiata all’interno. Seer può anche riprodurre file audio e video, anche se la riproduzione non è al livello di quella di un vero e proprio lettore multimediale. Potete persino installare plug-in in modo che questo strumento visualizzi in anteprima più tipi di file, come i documenti di Microsoft Office.

Speccy

Speccy controlla a fondo il vostro PC e fa una sorta di riassunto dell’hardware in categorie come CPU, RAM, scheda madre, storage e altro. Se fate clic su una categoria, potete visualizzare i dettagli tecnici su un determinante componente. Ad esempio, cliccando su Scheda madre, Speccy fornisce tutti i dettagli sul chipset, il numero di versione del BIOS e quanti slot di espansione ha la vostra mortherboard, stampando all’occorrenza tutte queste specifiche dettagliate o salvandole in un file di testo.

WiFi Password Revealer

Trovare le password di rete Wi-Fi salvate sul vostro PC Windows 10 o 11 è un processo piuttosto contorto che implica dover andare a scavare a fondo nelle impostazioni di rete del sistema operativo. Questa utility elenca le reti Wi-Fi a cui avete effettuato l’accesso con il vostro PC e le relative password, se presenti. Mostra anche l’autenticazione di sicurezza e i metodi di crittografia per ciascuna rete Wi-Fi.