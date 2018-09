Windows 10: la funzione Smart Updater arriva o no?

Se Microsoft afferma di non avere nulla da dichiarare sulla già annunciata funzione Smart Updater, dobbiamo supporre che questa feature non arriverà sull’imminente Windows 10 October 2018 Update?

Anche se le funzionalità dei prossimi aggiornamenti di Windows vanno e vengono nelle versioni beta dedicate agli utenti del programma Insider di Microsoft, una feature che molti non vedevano l’ora di trovare sull’imminente Windows 10 October 2018 Update (una funzionalità Smart Updater che, si spera, ridurrà i riavvii improvvisi per gli aggiornamenti di Windows 10), è ora in dubbio.

Ieri infatti i rappresentanti di Microsoft hanno detto di non avere “nulla da dichiarare” riguardo alla funzione, che Microsoft ha introdotto per la prima volta nella Build 17723 di fine luglio. Allora Microsoft aveva promesso che la funzionalità avrebbe ridotto il fastidio causato dai riavvii spontanei durante il processo di aggiornamento di Windows 10, specialmente durante le ore in cui un utente stava lavorando attivamente al PC.

“Vi abbiamo ascoltato e per alleviare questo problema, se disponete di un aggiornamento in sospeso, abbiamo aggiornato la nostra logica di riavvio per utilizzare un nuovo sistema più flessibile e proattivo”, affermava Microsoft due mesi fa. “Abbiamo addestrato un modello predittivo in grado di prevedere con precisione quando è il momento giusto per riavviare il dispositivo.”

Se cercate su YouTube le parole Windows Update rage, potete avere un’idea della frustrazione provocata dagli aggiornamenti imprevisti di Windows. Parte delle ragioni per queste “sorprese” non certo piacevoli potrebbe dipendere dal fatto che gli utenti non hanno configurato correttamente la funzione Active Hours o hanno detto a Windows come inviare loro le notifiche quando un aggiornamento è in sospeso. Ciononostante, il fastidio e la rabbia che circondano ancora oggi gli aggiornamenti di Windows 10 è reale e i video che lo documentano non contribuiscono certo a far avvicinare la gente a questo sistema operativo. È naturale, quindi, che Microsoft stia lavorando per uniformare il processo di aggiornamento.

Poiché tutti gli utenti di Windows 10 hanno a che fare con gli aggiornamenti di sistema, eravamo ansiosi di confermare la presenza di Smart Updater, che, se funzionasse come pubblicizzato, considereremmo un piccolo ma fondamentale aggiornamento di Windows 10. Visto però che nell’ultima build in versione beta non compaiono una funzionalità Smart Updater, un Update AI o qualcosa del genere nel menu Impostazioni, abbiamo contattato Microsoft. Ed è proprio a questo punto che ci è stato risposto “nulla da dichiarare”.

Non è chiaro quindi se Smart Updater sia, di fatto, stato abbandonato da Microsoft o se sarà spostato più avanti in un futuro feature update di Windows 10. Un’altra caratteristica fondamentale, Sets, è stata posticipata per almeno due versioni di Windows, ma se non altro in questo caso Microsoft è stata molto chiara, dichiarando che ci vuole del tempo per migliorare questa funzione. Non si è però sentita alcuna dichiarazione simile per Smart Updater e sfortunatamente, quando un’azienda dichiara qualcosa di molto simile a un no comment su una novità annunciata in precedenza, non è un buon segno.

Se Smart Updater non dovesse arrivare nell’aggiornamento di ottobre (o proprio mai), o se dovesse comunque concretizzarsi ma con risultati diversi dalle promesse iniziali di Microsoft, potrebbero esserci altre soluzioni possibili per mitigare il problema dei riavvii improvvisi. Eliminare completamente gli orari di lavoro come potenziali tempi di aggiornamento, guardare ai modelli di utilizzo dell’utente ed eliminare quegli orari come possibile periodo per i riavvii, oppure far comparire un messaggio in bella vista nella schermata di blocco per avvertire l’utente dell’imminenza di un aggiornamento.