L’aggiornamento Fall Creators Update di Windows 10 è quasi pronto, ma gli utenti Insider stanno ancora ricevendo nuove funzionalità. Questa settimana Microsoft ha rilasciato l’Insider Build 16273, che aggiunge una nuova modalità per la realtà mista, la possibilità di provare Windows 10 S e anche un nuovo font. In un post, l’ingegnere del software e portavoce di Windows Insider Dona Sarkar ha confermato che Fall Creators Update è pronto per il suo debutto, previsto per settembre. “Siamo giunti al punto del ciclo di sviluppo per Windows 10 Fall Creators Update in cui il nostro focus è sulla stabilizzazione per il rilascio globale”, ha scritto Sarkar.

Per gli utenti Insider, questo significa che riceveranno le build più rapidamente, quando Microsoft rileva e risolve i bug. Ma significa anche che stiamo vedendo la fine di nuove funzionalità per Fall Creators Update (FCU) e una panoramica generale della versione più formale e stabile. Tenete presente, tuttavia, che Microsoft ha suddiviso le sue build: anche se la maggior parte dei miglioramenti sono previsti per Fall Creators Update, la prima di queste nuove funzionalità fa parte della “Skip Ahead” o “Redstone 4” Track, una release più in là dell’aggiornamento FCU.

View 3D e la realtà mista

Mentre i produttori di hardware e software sperano che la realtà virtuale o mista sia il prossimo passo importante, il mercato consumer ha bisogno di una valida ragione per acquistare hardware aggiuntivo. Microsoft ha mostrato l’hardware per la realtà mista in occasione delle sue conferenze Build developer, ma l’Insider Build 16273 aggiunge una nuova funzionalità: il supporto alla realtà mista per View 3D.

Windows 10 include Paint 3D, un divertente strumento per progettare e creare contenuti 3D. E’ possibile visualizzare e modificare quei contenuti all’interno dell’applicazione stessa, ma ora è possibile anche esportarli in View 3D per la visualizzazione. Si tratta di una sorta di app per le immagini, ma solo per oggetti 3D. All’interno della Build 16273, ora è possibile “visualizzare” gli oggetti in 3D View attraverso la realtà mista.

La buona notizia è che non è necessario comprare una fotocamera per la realtà mista. L’utente può utilizzare la fotocamera posteriore del suo computer portatile per scattare una foto e proiettare l’oggetto 3D tramite l’applicazione. Anche se non l’abbiamo ancora provato, sembra un modo intelligente per iniziare a spingere la realtà mista senza richiedere hardware aggiuntivo.

Questa funzionalità fa parte della traccia “Skip Ahead” di Insider Builds, e quindi gli Insider “generici” non la vedranno fino a quando non sarà integrata in Fall Creators Update. A quel punto i due rami delle build convergeranno nuovamente.

Provare Windows 10 S

Gli Insider hanno la possibilità di provare Windows 10 S, tenendo presente che saranno limitati al Windows Store, con tutte le restrizioni che sono collegate a Windows 10 S.

La prova è disponibile solo per gli utenti che hanno già Windows 10 Pro o Windows 10 Enterprise nel proprio sistema, rimangono quindi esclusi gli Insiders con Windows 10 Home.

Il nuovo carattere Bahnschrift

I designer saranno entusiasti del nuovo font Bahnschrift, la versione di Microsoft secondo lo standard DIN utilizzato in alcuni segnali stradali. Il font è stato progettato con una gamma di “pesi”, o quello che di solito pensiamo come diverse larghezze del carattere, tra cui il grassetto comune. Come potete vedere nella grafica qui sotto, Bahnschrift offre molte opzioni.

Microsoft osserva inoltre che ogni peso lascia invariata la larghezza del carattere, in modo che la modifica dei pesi non incide sul layout.

Gli utenti Insider potranno vedere che sono stati corretti due bug chiave. L’Action Center ora visualizza correttamente le notifiche, che a causa di un bug prima venivano cancellate. Inoltre, certi siti web che non venivano visualizzati correttamente in modalità InPrivate ora funzionano bene.

Infine, Microsoft ha pubblicizzato il suo bot Windows Insider Emoji, un bot di test che abbiamo utilizzato per testare My People. Aggiungendo il bot all’esperienza My People di Windows, per gli Insider, è possibile scrivere un messaggio al bot: come risposta, il bot invierà emoji che verranno visualizzate sullo schermo.