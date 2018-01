Microsoft ha annunciato che il major update Windows 10 Fall Creators Update (1709), rilasciato lo scorso 17 ottobre, è entrato in fase Fully Available. Ciò significa che, come fase conclusiva del roll-out iniziato quasi tre mesi fa, il Fall Creators Update è disponibile a livello globale per tutti i dispositivi Windows 10 compatibili.

Microsoft ha anche annunciato che questo aggiornamento di Windows 10 è stato il più rapido a raggiungere il traguardo dei 100 milioni di dispositivi e ha invitato gli utenti che non lo hanno ancora installato a farlo tramite Windows Update, oppure andando sul sito ufficiale e cliccando sul tasto Update Now.

Nonostante l’avviso di disponibilità che appare sul PC di chi ancora utilizza un PC con Windows 10 Anniversary Update o Creators Update, installare Fall Creators Update non è infatti obbligatorio, visto che non è necessario per ricevere gli ultimi aggiornamenti di sicurezza.

Per gli utenti enterprise invece la situazione è leggermente diversa. Per assicurare infatti che i dispositivi aziendali eseguano la versione più attuale e sicura di Windows 10 con gli ultimi aggiornamenti di sicurezza, a ogni dispositivo con Windows 10 Enterprise o Windows 10 Pro configurato per ricevere gli aggiornamenti automaticamente da Windows Update il Fall Creators Update verrà offerto dopo il 18 gennaio 2018.