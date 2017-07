AdDuplex ha aggiornato al 18 luglio le stime sulla diffusione di Windows 10. La versione Creators Update, conosciuta anche come 1703, è installata sul 50,1% di tutti i PC e i dispositivi con a bordo Windows 10, mentre la Anniversary Update dello scorso agosto scende a quota 46%. La release 1511 (il cosiddetto November Update) si accontenta del 2,6%, mentre la prima versione del luglio 2015 occupa lo 0,9% dell’installato, seguita dalla RS3 per gli Insider con una percentuale dello 0,3%.

Per il Creators Update di aprile si tratta di un buon risultato seppur inferiore alle aspettative, considerando come l’Anniversary Update, dopo tre mesi dall’uscita, occupasse il 75% dell’installato di Windows 10. Curioso poi scoprire come, tra i principali produttori di PC, quello con più modelli equipaggiati con il Creators Update sia MSI (65%), mentre quello meno virtuoso su questo versante è Sony con circa il 40% di PC con a bordo Windows 10 CU.

AdDuplex ha fornito anche le stime aggiornate sulla diffusione dei Surface con riferimento sempre al 18 luglio. La torta dei convertibili di Microsoft è rappresentata per il 40,8% dal Surface Pro 4 che si aggiudica così la fetta più grande, mentre il Surface Pro 3 è al 24% e il Surface 3 al 13,2%. Il Surface Pro 1 è in quarta posizione con il 7,2%, mentre il Surface Book (non ancora distribuito in Italia) raggiunge il 7%.

Seguono piuttosto distanziati il Surface Pro 2 (4,7%), il nuovo Surface Pro 2017 uscito il mese scorso (2,4%), il Surface Laptop con lo 0,6% di diffusione e, infine, il costoso ed elitario Surface Studio con lo 0,2% di tutti i Surface distribuiti.