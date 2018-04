Microsoft inizia da oggi la distribuzione di Windows 10 April 2018 Update, il nuovo e corposo aggiornamento conosciuto prima con il nome di Spring Creators Update (SCU) che sarebbe dovuto essere già disponibile da metà aprile ma che, a causa di alcuni bug da sistemare non proprio secondari, è stato posticipato a oggi.

Con questo nuovo major update per Windows 10, Microsoft offre diverse novità per un’esperienza utente ancora più personalizzata tra Timeline, Focus Assist, Dictation e nuove funzioni per il browser Edge. La feature più attesa (anche perché sarebbe dovuta uscire già diversi mesi fa) è Timeline, che aiuta a trovare facilmente i documenti e i file importanti anche su più dispositivi. Con Timeline gli utenti possono riguadagnare il tempo perso, come quello passato a cercare nella posta o nelle cartelle alla ricerca di un documento che non si riesce a trovare.

Timeline consente infatti di tornare indietro nel tempo per recuperare i file introvabili, indipendentemente da quando si stava lavorando sul documento (oggi, la settimana scorsa o un paio di settimane fa). Il nuovo aggiornamento permette inoltre di recuperare le attività che gli utenti stavano facendo su Microsoft Edge o Office 365 su un dispositivo iOS o Android quando tornano davanti al loro PC con Windows 10.

Focus Assist è invece una nuova funzione che può essere attivata ogni volta che si desidera portare a termine un’attività senza distrazioni, come notifiche o social media, o essere impostata automaticamente per attivarsi in determinati momenti del giorno in cui si vuole rimanere concentrati. Questa feature permette inoltre un’ampia personalizzazione; se ad esempio si è in attesa di una chiamata importante o di un’email da una persona specifica, si può scegliere di non bloccarla quando Focus Assist è attivo.

Il nuovo aggiornamento introduce inoltre numerose novità per Edge che permetteranno di guadagnare tempo anche sul web. Ad esempio, gli utenti possono disattivare o riattivare il suono proveniente da una scheda specifica, scoprire un’esperienza di lettura senza distrazioni con la nuova visualizzazione a schermo interno e stampare le pagine web in un formato più pulito con la funzione Clutter-Free Printing. L’aggiornamento introduce anche i nuovi Grammar Tools per chi ha bisogno di un piccolo aiuto con la lettura, ma anche una nuova funzione di compilazione automatica più semplice dei form online.

Microsoft ha infine annunciato l’arrivo di nuove funzionalità di gestione e aggiornamenti per Microsoft 365, mirati a semplificare la gestione IT in una logica di modern workplace, quali soluzioni aggiuntive per gli utenti business e la gestione semplificata dei dispositivi con costi più bassi. Le novità introdotte permetteranno all’IT di semplificare il loro modo di lavorare e migliorare l’esperienza degli utenti, garantendo al contempo sicurezza e protezione delle risorse aziendali.

Insomma, le novità in campo sono molte e il ritardo di alcune settimane dovrebbe aver permesso a Microsoft di limare ulteriormente il codice ed eliminare i bug più importanti. Se però preferite aspettare, vi rimandiamo a questo nostro speciale in cui spieghiamo alcuni trucchi utili per rimandare il download e l’installazione dell’aggiornamento.