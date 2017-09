NetMarketShare ha aggiornato ad agosto le proprie stime sulla diffusione dei sistemi operativi desktop a livello globale. Rispetto alle percentuali di luglio si assiste a un leggero avanzamento di Windows 10, che passa dal 27,63% al 27,99%, mentre Windows 7, benché sia ancora nettamente al primo posto, è sceso dal 48,91% di luglio al 48,43% di agosto.

In terza posizione troviamo a pari merito Windows 8.1 e Windows XP con il 6,07%, mentre Mac OS X con il 3,59% è seguito da Linux con il 3,37%, da Windows 8 con l’1,35% e da tutte le altre versioni di Windows e OS X, che insieme rappresentano il 3,12% del mercato.

Sempre ad agosto l’ecosistema Windows, seppur in leggero calo rispetto a luglio, ha continuato a dominare indisturbato con il 90,70% delle installazioni di OS desktop, mentre al secondo posto troviamo i sistemi Mac con il 5,94% seguiti da quelli con a bordo Linux (3,37%).

Passando invece ai desktop browser, Chrome ha toccato ad agosto il 59,38% delle installazioni (in leggerissimo calo su luglio), mentre Internet Explorer perde quasi un punto percentuale e scende al 15,58%. Seguono Firefox con il 12,28%, Edge con il 5,66% (pressoché immutato rispetto a luglio) e Safari con il 3,87%.

Sul versante mobile invece troviamo una situazione più equilibrata, con Chrome sempre in vetta alla classifica e in crescita (57,14%), ma con un Safari sempre più forte (33,1%), mentre a tutti gli altri browser non rimangono che le briciole tra Android Browser, Opera Mini, Internet Explorer e Firefox.