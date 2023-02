La percezione comune è che i prodotti di sicurezza a pagamento di terze parti debbano essere più efficaci di qualsiasi protezione integrata in un sistema operativo come Windows. Questo poteva essere vero in passato, ma nel corso degli anni Microsoft ha potenziato le funzioni di sicurezza integrate in Windows. Oltre alla protezione antivirus di base, Windows 10 e 11 includono una serie di altri strumenti pensati per proteggere il vostro PC, i vostri file e le vostre attività online da minacce dannose.

Sicurezza di Windows: caratteristiche

Conosciute collettivamente come Sicurezza di Windows, le difese integrate in Windows 10 e 11 offrono innanzitutto lo strumento antivirus Microsoft Defender. Defender risiede automaticamente in memoria per offrire una protezione in tempo reale contro i malware, ma è anche possibile eseguire scansioni su richiesta, tra cui una scansione rapida, una scansione completa, una scansione personalizzata di cartelle e posizioni specifiche e persino una scansione offline per cercare rootkit e altri malware altrimenti difficili da rimuovere.

Per impostazione predefinita, tutti gli elementi dannosi vengono messi automaticamente in quarantena. Sicurezza di Windows tiene traccia di tutte le minacce attraverso la cronologia della protezione, dove si possono vedere gli elementi nuovi, messi in quarantena e puliti, oltre a ricevere consigli sulle impostazioni da attivare o configurare per migliorare la vostra sicurezza.

Le impostazioni personalizzabili di Sicurezza di Windows sono piuttosto complete, con la protezione in tempo reale e la protezione più recente fornita dal cloud entrambe abilitate. Se vi imbattete in un file sospetto, un link vi aiuta a inviare il campione a Microsoft per l’analisi. Una funzione chiamata Tamper Protection cerca di impedire alle app dannose di modificare e quindi vanificare le impostazioni di sicurezza di Sicurezza di Windows. Inoltre, è possibile escludere file, cartelle e processi specifici che non si desidera sottoporre a scansione.

Fa parte di Sicurezza di Windows anche la protezione contro i ransomware, che protegge determinati file, cartelle e aree della memoria da accessi e modifiche non autorizzati da parte di applicazioni dannose o sospette. Potete visualizzare le cartelle protette automaticamente in questo modo e aggiungere altre cartelle che volete proteggere. Per aiutarvi a recuperare i dati in caso di attacco ransomware, Microsoft vi indirizza al suo servizio di backup e sincronizzazione OneDrive con un’opzione specifica per il recupero dei file compromessi.

Oltre a Microsoft Defender, Sicurezza di Windows offre la funzionalità Protezione account, in cui si possono trovare i link per visualizzare il vostro account Microsoft, impostare l’autenticazione Windows Hello per il riconoscimento delle impronte digitali o del volto e attivare Blocco dinamico per bloccare automaticamente il PC quando uscite con lo smartphone in mano.

Il firewall integrato viene attivato automaticamente per domini, reti private e reti pubbliche. Potete facilmente consentire il passaggio di un’applicazione specifica per una rete privata o pubblica e potete anche accedere alle impostazioni avanzate del firewall attraverso un modulo snap-in, con cui è possibile personalizzare le regole esistenti e crearne di nuove.

La funzione SmartScreen mira a bloccare le applicazioni, i siti web e i download di file potenzialmente dannosi, sospetti o con scarsa reputazione. Tuttavia, SmartScreen ha una tale tradizione alle spalle di falsi positivi che alcune persone finiscono per disabilitarla, il che ovviamente vanifica il suo scopo. La Protezione da exploit cerca invece di bloccare il malware che sfrutta le vulnerabilità per infettare il sistema, mentre la sicurezza dei dispositivi sfrutta le difese di sicurezza hardware integrate nel PC per combattere codice maligno e altre minacce.

La dashboard di Sicurezza di Windows è ben progettata e offre accesso a tutte le funzioni. In Windows 10, andate su Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza, quindi su Sicurezza di Windows. In Windows 11, andate su Impostazioni > Privacy e sicurezza e quindi su Sicurezza di Windows. Da qui, cliccate sul pulsante Apri Windows Security per visualizzare e accedere ai diversi strumenti, oppure cliccate su uno strumento specifico per visualizzarlo o utilizzarlo.

Sicurezza di Windows: prestazioni

Alcuni file di prova del sito di test EICAR hanno provocato risposte di sicurezza da parte di Sicurezza di Windows, anche se i risultati differiscono leggermente a seconda del browser. In Microsoft Edge, cliccando su ciascuno dei file di prova, SmartScreen ha emesso un avviso che indicava che il sito non era sicuro. Il sito eicar.com e l file eicar.com.txt ed eicar_com.zip non sono stati scaricati perché Defender li ha ritenuti non sicuri. Inoltre, il file eicarcom2.zip è stato bloccato con un avviso di rilevamento di un virus.

In Chrome, ci è stato impedito di provare a salvare ciascuno dei quattro file perché era stato rilevato un virus. In Firefox siamo invece riusciti a salvare tutti i file, ma quando abbiamo provato a eseguirli o ad aprirli, Microsoft Defender ha impedito l’azione, dicendo che aveva trovato un virus o un software potenzialmente indesiderato.

Una recensione di AV-Test del novembre/dicembre 2022 ha dato a Microsoft Defender un voto di 6 su 6 per la protezione e l’usabilità e di 5 su 6 per le prestazioni. I test di AV Comparatives di settembre e ottobre 2022 hanno assegnato al programma voti generalmente buoni, ma lo hanno penalizzato di qualche punto per il numero eccessivo di falsi positivi e il basso tasso di rilevamento offline. Un’analisi di SE Labs del dicembre 2022 ha inoltre assegnato a Microsoft Defender il massimo dei voti per la protezione e l’accuratezza.

Sicurezza di Windows: conclusione

Nel complesso, Sicurezza di Windows offre diversi vantaggi. Oltre alla protezione antivirus di Microsoft Defender, ci sono altre solide funzioni di sicurezza. Le impostazioni sono facilmente accessibili e personalizzabili e, poiché la protezione è integrata in Windows, non bisogna installare nulla. Se poi vi servono altre funzioni come una VPN, un backup crittografato nel cloud o strumenti per la privacy online, un programma di terze parti è sempre la soluzione migliore. Ma per la protezione di base, e non solo, Sicurezza di Windows è un’opzione più che valida.