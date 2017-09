Microsoft ha iniziato il rilascio della prima build preview di Redstone 4, il major update di Windows 10 che dovrebbe arrivare la prossima primavera e seguire il Fall Creators Update (Redstone 3) atteso a breve. Più precisamente la build in questione è la 16353 e può essere scaricata e installata solo dagli iscritti al programma Windows Insider che hanno attivato il ramo distributivo Skip Ahead.

Microsoft ha appena cominciato a lavorare su Redstone 4 e, mancando ancora diversi mesi alla sua pubblicazione, questa preview build non contiene ancora nessuna nuova feature, limitandosi invece a diversi bugfix che riguardano principalmente Centro notifiche, gesture, schermata di sblocco, sensibilità del mouse, Edge e Windows Hello.

Naturalmente vi sconsigliamo di installare questa build su un PC che utilizzate quotidianamente visto che si tratterà di una release ancora molto acerba. Tra le prossime feature che dovremmo trovare in Redstone 4 spiccano Timeline, Pick Up Where I Left Off e Story Remix, ovvero alcune delle novità più attese nel Fall Creators Update che però Microsoft ha fatto slittare a una futura release.