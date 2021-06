Perché c’è un Windows 11 se Windows 10 doveva essere l’ultimo Windows?

Se Windows 10 doveva essere l’ultima versione di Windows, perché esiste Windows 11? Grande domanda. E come capita spesso con molte domande, la risposta è “dipende”. L’autenticità del concetto di “Windows as a service” è iniziata nel 2015, quando Microsoft ha lanciato Windows 10. Nel tempo, Microsoft avrebbe semplicemente fornito aggiornamenti continui, aggiungendo funzionalità e correggendo bug sulla piattaforma “Windows 10”. Ma, come sappiamo ora, qualunque cosa Microsoft aggiunga a Windows, è sempre Windows.

Ma i rappresentanti di Microsoft non hanno mai detto che Windows 10 sarebbe stata l’ultima versione di Windows, non proprio. Quel commento è stato in realtà fatto da Jerry Nixon, uno sviluppatore evangelista Microsoft che ha parlato alla presentazione Tiles, Notifications e Action Center su Windows 10 alla conferenza Microsoft Ignite nel 2015. Gli sviluppatori Microsoft non avrebbero mai potuto parlare di ciò su cui stavano lavorando, ma solo di ciò su cui avevano lavorato e e che avevano rilasciato. Ciò è cambiato con Windows 10, perché era tutta una piattaforma.

“In questo momento stiamo rilasciando Windows 10 e, poiché Windows 10 è l’ultima versione di Windows, stiamo ancora lavorando su Windows 10”, dichiarava Nixon in quell’occasione. Microsoft non ha mai negato ciò che disse Nixon, ma non ha mai nemmeno ripetuto la formula dell”ultima versione” ogni qualvolta si è riferita a Windows.

“I recenti commenti di Ignite su Windows 10 riflettono il modo in cui Windows verrà fornito come servizio, portando nuove innovazioni e aggiornamenti in modo continuo, con un valore continuo per i nostri clienti consumer e aziendali”, affermava un portavoce di Microsoft in una dichiarazione a The Verge in quei giorni di sei anni fa. “Non stiamo parlando del brand futuro in questo momento, ma i nostri clienti possono essere certi che Windows 10 rimarrà aggiornato e alimenterà una grande varietà di dispositivi, dai PC agli smartphone, da Surface Hub a HoloLens e Xbox”.

Ma allora, cos’è Windows 11?

Sulla base del tempo che abbiamo trascorso con una build di Windows 11 approdata in rete (non si sa bene ancora come), la dichiarazione originale di Microsoft è ancora valida oggi. Windows 11 di Microsoft assomiglia infatti molto a “Windows 10+”: una base di Windows 10 con un aggiornamento grafico che include un nuovo orientamento e icone della barra delle applicazioni, un nuovo menu Start, widget e non molto altro (per ora). È una sorta di “pausa” da Windows 10, ma si basa al tempo stesso su di esso. Praticamente tutte le app familiari di Windows 10 fanno la loro comparsa in Windows 11.

Microsoft deve ancora riconoscere ufficialmente Windows 11. La società non ha infatti fornito alcun contesto per ciò che il suo amministratore delegato Satya Nadella chiama “la prossima generazione di Windows”. Semplicemente non sappiamo se Windows 11 sarà la base per Windows in futuro o se si tratta di un percorso di sviluppo parallelo come Windows 10 S, ad esempio (pensiamo che questo sia improbabile, ma non lo sappiamo per certo).

In realtà, però, Windows 11 è un esercizio di branding. Windows 11 è ancora Windows, ed è ancora Windows 10, proprio come Windows 10 ha portato avanti certi elementi di Windows 8. Aspettarsi che Windows portasse avanti “Windows 10” fino alla fine dei tempi, tuttavia, era probabilmente irrealistico. Quindi sì, in questo momento sembra che l’affermazione di Nixon fosse sbagliata e che Microsoft abbia intenzione di andare oltre Windows 10.