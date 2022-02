Per aggiornare Windows sono necessarie 6 ore online

Secondo Microsoft, il vostro PC deve essere acceso e connesso per ricevere gli aggiornamenti. Può sembrare ovvio, ma ora Microsoft ha fornito dati anche su quanto tempo deve essere connesso. Secondo un post di sul blog Windows IT Pro, i dispositivi Windows necessitano di almeno due ore di connessione continua o sei ore di connessione totali dopo il rilascio di un aggiornamento per riceverlo e aggiornare il PC.

Il numero di ore di connessione è ciò che il team di Microsoft considera come una raccomandazione affinché i PC ricevano aggiornamenti tempestivi. Microsoft chiama questa misurazione Update Connectivity.

Tutto ciò implica naturalmente che i PC non accesi e collegati non riceveranno aggiornamenti. Microsoft ha rilevato che circa la metà dei dispositivi che eseguono una build assistita di Windows 10 non soddisfa questo requisito di Update Connectivity.

Anche un quarto dei dispositivi Windows 10 con a bordo una build assistita di Windows che però non hanno eseguito aggiornamenti di sicurezza dopo 60 giorni non rispettano l’Update Connectivity

Il post è stato creato per i dipartimenti IT aziendali che lavorano con PC Windows. Un PC all’interno di un’azienda è spesso gestito da Microsoft InTune. La stessa Microsoft consiglia consigliato agli amministratori IT di aprire InTune, quindi passare a Devices>Monitor e selezionare Feature update failures o Windows Expedited update failures per individuare i dispositivi che potrebbero non soddisfare i requisiti minimi di connettività degli aggiornamenti.

In poche parole, il modo per garantire che i PC Windows consumer o aziendali ricevano gli aggiornamenti è semplicemente lasciarli attivi e funzionanti. Se usate il vostro PC Windows ogni giorno, questo dovrebbe ricevere gli aggiornamenti e lo stesso vale se lo lasciate in uno stato di ibernazione durante la notte.