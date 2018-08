Stando a Microsoft, circa 184 milioni di PC commerciali (ovvero non consumer) nelle piccole e medie imprese, nelle grandi imprese e nelle agenzie governative stanno ancora utilizzando Windows 7, sistema operativo che sta rapidamente (e inevitabilmente) invecchiando. Questo numero comprende tutti i mercati ad eccezione di quello cinese, con la più grande percentuale (un PC su quattro o circa 46 milioni di PC) presente negli Stati Uniti.

Microsoft ha fornito queste cifre all’inizio del mese mese durante la conferenza Inspire, in cui l’azienda di Redmond ha pubblicizzato le opportunità dei partner durante la fase iniziale della migrazione da Windows 7 a Windows 10. Windows 7 perderà il supporto standard da parte di Microsoft a partire dal 14 gennaio del 2020. Dopo tale data non verranno quindi più forniti aggiornamenti di sicurezza.

In altre parole, la maggior parte dei clienti ha solo 18 mesi per abbandonare Windows 7 e passare a un sistema operativo più recente (Windows 10 è davvero l’unica scelta), se non vuole affrontare il rischio di lasciare i PC della propria azienda senza patch e quindi a rischio di hacking e vulnerabilità non fixate.

Molte aziende sono già passate a Windows 10 e tra le altre statistiche che ha riportato nel corso di Inspire, Microsoft ha detto che ci sono 200 milioni di PC commerciali con a bordo Windows 10 in tutto il mondo, ovvero leggermente più di quelli con ancora Windows 7 (eccetto sempre l’enorme mercato cinese).

Dei PC commerciali ancora su Windows 7, il 50% si trova all’interno delle grandi aziende, il 30% nelle piccole e medie imprese e il 20% nelle amministrazioni pubbliche. Tra l’altro quasi due terzi di queste macchine hanno più di cinque anni e ciò rappresenta una potenziale miniera d’oro per i partner che forniscono nuovo hardware, software e servizi ai clienti desiderosi di migrare verso Windows 10.