OS desktop: un settembre poco felice per Windows 10

Windows 10 a settembre ha un po’ vacillato nella sua costante battaglia per sostituire Windows 7, perdendo le sue possibilità questo mese di mettere il vecchio sistema operativo al secondo posto. Stando infatti alle nuove stime di Net Applications, Windows 10 ha perso quattro decimi di punto percentuale a settembre, ponendo la sua quota di utenti al 37,4% di tutti i personal computer e al 42,8% di quelli che eseguono Windows. Ricordiamo che il secondo numero è sempre più grande del primo perché Windows non è installato su tutti i personal computer al mondo, ma (dati riferiti sempre a settembre) sull’87,6% dei sistemi, mentre il resto si affida a macOS, Linux o ChromeOS.

Il calo di settembre è stato uno dei soli cinque registrati nei 38 mesi dal lancio di Windows 10 nell’estate del 2015. Più comune è invece lo scenario in cui Windows 10 guadagna utenti mese dopo mese. La sua media mensile infatti è stata fin qui del +0,8% e in tutti casi precedenti (tranne uno) in cui Windows 10 ha perso qualcosa da un mese all’altro, il calo è stata breve e la risalita è ripresa subito dopo (cosa che vedremo molto probabilmente anche a ottobre).

Per settembre, tuttavia, la crescita di Windows 10 è stata messa in pausa mentre Windows 7 ha guadagnato sei decimi di punto percentuale, arrivando al 40,9% di tutti i personal computer e al 46,7% di tutti i PC Windows. Il punto di crossover, ovvero il momento in cui Windows 10 sarà installato su una percentuale maggiore di PC rispetto a Windows 7, sembra essersi ora spostata a dicembre.

Il crossover non metterà naturalmente fine a Windows 7, né vedrà Windows 10 installato su ogni PC. Le tendenze per i due sistemi operativi indicano ora che nel gennaio 2020, quando Windows 7 raggiungerà la fine del supporto standard, Windows 10 sarà installato sul 57% di tutti i sistemi Windows (Windows 7 avrà invece il 38%).

Nel corso della conferenza Microsoft Ignite dei giorni scorsi Brad Anderson, vicepresidente Microsoft adibito alla mobilità e alla gestione aziendale, ha affermato che il crossover di Windows 10 avverrà molto prima. “Entro le prossime due settimane, attraverseremo il punto in cui ci saranno più PC aziendali con Windows 10 rispetto a qualsiasi altra versione del sistema operativo”.

Eppure, secondo le previsioni che si basano sui dati di Net Applications, Windows 10 non taglierà il traguardo del 50% di tutti i PC in uso (quindi non solo di quelli aziendali) fino a maggio 2019. La differenza potrebbe essere spiegata dal riferimento di Anderson ai PC aziendali, che ometterebbe quindi i PC consumer e quelli nelle aziende che non gestiscono i loro PC Windows con SCCM (System Center Configuration Manager) o Intune.

È a vantaggio di Microsoft d’altronde far progredire la narrativa del cambiamento. Solo con la scomparsa di Windows 7 infatti il colosso di Redmond può vendere ai clienti business costosi abbonamenti a Microsoft 365, che al momento rappresentano uno dei capisaldi della strategia di Microsoft.

Infine, sempre dalle stime di Net Applications riferite a settembre, emerge che la quota di utenti Windows globale è diminuita di nuovo (-0,3% su agosto per un totale di 87,6%). La quota combinata di tutte le edizioni macOS e OS X ha invece rappresentato il 9,5%, con un incremento di un decimo di punto. Linux è rimasto pressoché fermo al 2,2%.