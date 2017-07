Joe Belfiore, Corporate Vice President, Operating Systems Group di Microsoft, ha annunciato su Twitter che tre delle feature più attese per Windows 10 non faranno parte dell’aggiornamento Fall Creators Update atteso a ottobre. Ci riferiamo a Timeline, Clipboard e a Pick Up Where You Left Off, che saranno introdotte a partire dalle build insider di Windows 10 che Microsoft inizierà a rilasciare proprio dopo l’aggiornamento autunnale.

Aspettiamoci quindi un loro arrivo a livello globale nel Creators Update della prossima primavera. Le funzioni Timeline, Clipboard e Pick Up Where You Left Off erano state annunciate nella Build 2017 di maggio e si erano distinte per la loro carica innovativa.

Con Timeline infatti, cliccando su Visualizzazione attività accanto alla barra di ricerca di Cortana, si ha accesso non solo alle app e ai programmi attualmente in uso sul PC ma anche alle attività precedenti in modo da ripristinarle con un semplice click.

Pick up where you left off può invece considerarsi come una versione ampliata di Continuity di Apple. Grazie a questa feature infatti è possibile iniziare un’operazione su un dispositivo e continuarla su un altro esattamente da dove si era interrotto il lavoro, il tutto legato da uno stesso account Microsoft.

Potremo quindi iniziare a scrivere un documento sul PC per poi smettere e continuare a lavorarci ore dopo su un iPad o su uno smartrphone Android visto che questa funzione ha il merito di essere cross-platform. L’unico requisito è che le app interessate dovranno essere aggiornate per supportare la feature e per integrare le apposite API.

Infine Clipboard, sorta di blocco degli appunti universale con il quale copiare testo, immagini, gif animate, link e perfino posizioni sulle mappe da PC e incollarle sul proprio smartphone (o viceversa).