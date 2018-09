Il prossimo aggiornamento di Windows 10 si chiamerà, in modo poco originale ma esplicativo, “October 2018 Update”. Microsoft ha fatto l’annuncio venerdì all’IFA di Berlino, dove la società ha presentato, come da tradizione, i principali PC dei suoi partner hardware. Tra questi ci sono il Lenovo Yoga C630 WOS, un convertibile con l’ultimo chip Qualcomm Snapdragon 850, il Lenovo Yoga Book C930, un innovativo computer portatile a doppio schermo, il Dell Inspiron 13 7000 2-in-1 e l’Acer Predator Triton 900, un portatile per il gaming con cerniera girevole. E, naturalmente, Microsoft ha mantenuto i riflettori accesi sul Surface Go.

Dopo il primo aggiornamento dell’anno, nominato con l’altrettanto semplice “Windows 10 April 2018 Update”, Windows 10 October 2018 Update è il secondo aggiornamento al sistema operativo atteso per quest’anno. Il ciclo di sviluppo per il prossimo aggiornamento, noto anche come Redstone 5, si sta concludendo, ma non è ancora nota la data ufficiale di rilascio.

La build “finale” dell’ultimo aggiornamento è stata originariamente programmata per il 10 aprile; poi Microsoft ha scoperto dei bug che hanno posticipato il rilascio all’ultimo giorno del mese, il 30 aprile.

Gli iscritti al programma Insider di Windows in genere ricevono la build “finale” in anticipo rispetto agli utenti consumer. È probabile che Microsoft renda disponibile il prossimo aggiornamento agli Insider per il test finale a metà settembre, riservandosi alcune settimane per analizzare i dati di telemetria e decidere se la build “finale” è, in effetti, definitiva.

Gli aggiornamenti semestrali di Windows 10 sono etichettati anche con un titolo numerico che utilizza il formato anno-mese. Il prossimo aggiornamento verrà contrassegnato come “1809”, come se fosse rilasciato a settembre, anche se è molto probabile che la distribuzione avverrà a ottobre.

In quanto alle novità, in Windows 10 October 2018 Update non sono attesi grandi cambiamenti, ma una serie di miglioramenti e aggiornamenti incrementali a caratteristiche e funzionalità.