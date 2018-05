Ciò che Redmond dà, Redmond si porta via. Una massima che si sposa alla perfezione con la recente decisione di Microsoft di terminare l’estensione di supporto di sei mesi per gli utenti aziendali di Windows 10 dopo il feature update rilasciato la scorsa settimana. Tutte le edizioni di Windows 10 1803, ovvero l’April 2018 Update, verranno supportate con patch di sicurezza e altre correzioni di errori fino a novembre 2019 o per i 18 mesi standard. Ciò sarà in contrasto con i quattro feature update precedenti (1511, 1607, 1703 e 1709), per i quali i clienti che hanno ottenuto in licenza Windows 10 Enterprise o Windows 10 Education hanno ricevuto 24 mesi di supporto.

L’eliminazione degli ulteriori sei mesi di supporto, che Microsoft aveva definito come un’assistenza supplementare, è stata rivelata nella documentazione online Windows 10 Lifecycle Fact Sheet, in cui la versione 1803 non è stata contrassegnata come una di quelle adibite al supporto per i sei mesi aggiuntivi. “Le versioni di Windows 10 1511, 1607, 1703 e 1709 continueranno a ricevere aggiornamenti di manutenzione mensili a costo zero per un periodo di 6 mesi oltre la data di fine del servizio”, ha scritto Microsoft nella scheda informativa, riferendosi al supporto standard di 18 mesi.

Microsoft ha avviato questo supporto esteso nel novembre 2017, quando annunciava che Windows 10 versione 1511, un upgrade di funzionalità del novembre il cui supporto sarebbe dovuto terminare il 10 ottobre 2017, avrebbe invece ricevuto alcune correzioni di sicurezza fino al 10 aprile 2018. Microsoft aveva precisato che avrebbe aggiunto il supporto esteso solo all’update 1511, ma tre mesi dopo toccò anche agli update 1607, 1703 e 1709. Come con l’aggiornamento 1511, Microsoft ha limitato il supporto extra alle licenze Enterprise e Education di Windows 10 e fornito solo le patch di sicurezza classificate come critiche e importanti per quei clienti.

Sebbene gli analisti del settore abbiano riferito che i loro clienti aziendali desiderano più di 18 mesi di supporto tra i feature upgrade e che 24 mesi sarebbe un periodo di gran lunga preferibile, Microsoft ha eliminato la manutenzione supplementare o, per dirla in un altro modo, ha ucciso il supporto esteso gratuito. A febbraio Microsoft annunciava però che avrebbe offerto servizi di assistenza supplementare a pagamento a partire da aprile, quando sarebbe scaduto il supporto per le aziende con Windows 10 Enterprise 1607 (così come Education 1607).

“I clienti con contratti multilicenza che necessitano di oltre sei mesi aggiuntivi di supporto gratuito oltre il 10 aprile 2018 possono in alternativa garantirsi 12 mesi di assistenza aggiuntiva (a partire dal 10 aprile 2018) con un pagamento supplementare” ha scritto John Wilcox, principal program manager di Windows 10.

Microsoft non ha comunicato il costo per l’assistenza supplementare di Windows 10, né se questa verrà offerta a versioni diverse dalla 1607 quando il loro supporto, supplementare o meno, scadrà. Tuttavia è improbabile che Microsoft crei un programma temporaneo a pagamento per una sola versione di Windows 10. Ci si aspetterebbe invece che offra la stessa estensione di supporto di 12 mesi ai clienti Enterprise e Education per tutti gli aggiornamenti delle funzionalità, fornendo così un totale di 30 mesi di supporto gratuito e (successivamente) a pagamento.