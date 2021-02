Ecco come Microsoft vuole spingere gli utenti di Windows 10 nel cloud

Vi piace l'idea di Desktop-as-a-Service piuttosto che cercare di gestire migliaia di desktop di utenti che lavorano da remoto? Microsoft ha qualche consiglio in serbo per voi.

Con il passare dei mesi e degli anni, Microsoft continua ad allontanarsi costantemente dal suo vecchio modello di sistemi operativi per PC a favore di un modello Desktop-as-a-Service (DaaS). E se il vostro ufficio a casa non dispone ancora di una connessione Internet veloce, procuratevene una. Ne avrete presto bisogno.

Anche dopo aver scritto della transizione da PC a DaaS per anni e anni, non sono ancora sicuro di quanto le persone capiscano davvero quale cambiamento fondamentale rappresenti tale passaggio. Negli anni ’80, la potenza di calcolo si trovava su mainframe e mini-computer basati su Unix. I PC sono stati una rivoluzione. Ma negli anni ’20 torneremo a un modello in cui tutto il vero computing avviene sul cloud e in cui il vostro dispositivo, anche se è un iPhone 12 Pro Max da 1500 euro, diventerebbe solo un terminale “dumb”.

I programmi Microsoft DaaS esistono in realtà da decenni. Ma il nuovo modello basato su Azure (Microsoft Cloud PC), è una nuova offerta strategica costruita su Windows Virtual Desktop per offrire Windows 10 DaaS a tutti. Un passaggio paradigmatico più facile a dirsi che a farsi ed ecco perché Microsoft ha appena lanciato la configurazione di Windows 10 “in cloud”. Questo non è un nuovo prodotto o servizio. È una guida su come utilizzare Microsoft Endpoint Manager e alcune app Windows con i PC Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise o Windows 10 Education esistenti per configurarli in modo che siano “ottimizzati per il cloud per gli utenti con esigenze di flusso di lavoro specifiche”.

Un esempio? Microsoft lo spiega in questo modo:

“Si tratta di una configurazione uniforme e semplificata ottimizzata per il cloud che può essere applicata a qualsiasi dispositivo Windows 10 Pro, Enterprise o Education. Gli utenti si registrano con i propri account Azure Active Directory (AD) e i dispositivi sono protetti e conformi alle impostazioni di sicurezza consigliate da Microsoft. I dati dell’utente vengono reindirizzati all’archiviazione conforme in OneDrive”.

La configurazione cloud è pronta per essere utilizzata già oggi e può essere distribuita utilizzando Microsoft Endpoint Manager. Non è una nuova edizione o modalità di Windows, quindi non c’è dipendenza dal nuovo hardware e non ci sono restrizioni del sistema operativo da considerare. Proprio come il modo in cui l’IT gestisce oggi i dispositivi Windows 10, la configurazione cloud può essere applicata, rimossa e modificata in qualsiasi momento utilizzando Microsoft Endpoint Manager.

I dispositivi vengono configurati con le impostazioni di sicurezza degli endpoint di Windows 10 e aggiornati automaticamente tramite Windows Update for Business.

e aggiornati automaticamente tramite Windows Update for Business. Microsoft Teams, Microsoft Edge e altre app Microsoft 365 possono essere installate nel dispositivo e vengono configurate in modo sicuro, aggiornate automaticamente e pronte all’uso.

Le app essenziali per la linea di business e per la produttività possono essere sovrapposte alla configurazione cloud per fornire a ogni utente le app di cui ha bisogno.

Ogni PC ottiene una configurazione standard, semplificando la risoluzione dei problemi e la sostituzione dei dispositivi.

Mettete tutto insieme e cosa ottenete? Un ponte tra i vostri PC Windows 10 esistenti e il nuovo modello Windows 10 DaaS. In Microsoft hanno grandi speranze in questo nostro nuovo mondo del lavoro da casa e dal momento che quasi tutti gli imprenditori con cui ho parlato si aspettano che la maggior parte di noi continuerà a lavorare da casa per sempre, potrebbe funzionare bene. Tra l’altro il tutto è piuttosto ironico. Non solo stiamo tornando a un modello di elaborazione centralizzata, ma lo stiamo facendo spostandoci fisicamente da un edificio centrale (il nostro vecchio ufficio) alle nostre case.