AdDuplex ha aggiornato l’andamento di Windows 10 al 22 agosto. La versione del sistema operativo di Microsoft più diffusa al momento è la Creators Update, rilasciata a inizio aprile e installata sul 65,6% di tutti i PC e i dispositivi con a bordo Windows 10.

A prima vista può sembrare un risultato deludente contando che il precedente Anniversary Update, dopo lo stesso periodo di tempo dal rilascio, aveva raggiunto una diffusione del 75%. In realtà non è proprio così, visto che Microsoft ha deciso di distribuire il Creators Update con tempistiche molto più diluite e diversificate, tanto che il suo roll-out è andato avanti fino a luglio.

Passando alla diffusione del CU sui dispositivi Surface, l’aggiornamento è presente sull’80% dei Surface Book e su oltre il 70% dei Surface Pro 4, mentre le percentuali per i Surface 3 e Pro 3 sono leggermente più basse. Il modello Surface più venduto continua a essere il Pro 4 con il 43,6%, seguito dal Surface Pro 3 (22,2%), dal Surface 3 (12,2%) e dal Surface Book (7%), mentre il Surface Laptop, seppur molto recente, fatica ancora e deve accontentarsi del 1,4% di diffusione.

Per quanto riguarda le restanti versioni di Windows 10, l’Anniversary Update risulta installato sul 30,1% dei device Windows 10, mentre l’update 1511 del novembre 2015, la prima versione di Windows 10 e la RS3 destinata agli Insider contano rispettivamente per il 2,8%, lo 0,9% e lo 0,7%. La paura per un’eccessiva frammentazione di Windows 10 sembra insomma essere stata evitata da Microsoft, nonostante la volontà di rilasciare un major update ogni sei mesi potesse far pensare il contrario.