L’arrivo del Surface Laptop sul mercato avvenuto la scorsa settimana (più precisamente il 15 giugno) ha portato con sé anche Windows 10 S, la versione del sistema operativo desktop di Microsoft in grado di eseguire solo applicazioni scaricate dal Windows Store.

Una caratteristica che se da un lato permette di avere un PC più sicuro e semplice da gestire, dall’altro pone alcune forti limitazioni, anche perché sono ancora molte le applicazioni che mancano nello store di Microsoft. Per questo chi ha acquistato un Surface Laptop e non gradisce queste limitazioni può fare l’aggiornamento a Windows 10 Pro in modo semplice e gratuito (dal 2018 l’upgrade costerà invece 49 euro).

Molti si chiedevano però se fosse possibile tornare a Windows 10 S una volta effettuato l’upgrade a Windows 10 Pro. Secondo Microsoft l’aggiornamento a Windows 10 Pro dovrebbe essere irreversibile a causa dell’imprevedibilità nel comportamento di alcune app che, una volta installate su 10 Pro, potrebbero causare problemi e malfunzionamenti nel caso in cui si volesse tornare a Windows 10 S.

Questo secondo quanto scritto nelle FAQ di Microsoft, che però nelle scorse ore ha rilasciato l’immagine ISO di Windows 10 S (peso di circa 9 GB) proprio per permettere, a chi ha effettuato l’upgrade a Windows 10 Pro e vuole tornare a Windows 10 S, di farlo. Ripristinando l’immagine ISO però, si cancella interamente la memoria del dispositivo proprio per evitare quell’incompatibilità di certe app a cui Microsoft si riferisce.

Se quindi siete passati a Windows 10 Pro ma volete tornare a Windows 10 S, potete farlo, ma sappiate che dovrete fare prima un bel backup se non volete perdere i vostri dati.