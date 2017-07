Dopo le voci di corridoio approdate in rete nei giorni scorsi, oggi è arrivata la conferma da parte di Microsoft. Ci riferiamo all’impossibilità di installare Windows 10 Creators Update su tablet, PC e convertibili con a bordo processori Intel Atom Clover Trail come gli Atom Z2760, Z2520, Z2560 e Z2580.

Si tratta in alcuni casi di processori dual-core usciti sul mercato anche cinque anni fa e chi ha provato a installare l’aggiornamento Creators Update di Windows 10 su un PC con una di queste CPU si è visto comparire il messaggio “Windows 10 non è più supportato su questo PC”. Una novità non certo positiva o incoraggiante, anche perché stiamo parlando di dispositivi non certo recenti ma neppure vecchissimi.

Nonostante ciò la stessa Intel ha annunciato che questi sistemi, molti dei quali approdati sul mercato con a bordo Windows 8.1 preinstallato, non sono più supportati e che, senza il necessario supporto driver, potrebbero non essere in grado di passare a Windows 10 Creators Update senza un potenziale impatto sulle prestazioni.

Chi insomma ha in casa un dispositivo con piattaforma Atom Clover Trail dovrà rinunciare al Creators Update, ma potrà comunque aggiornarsi all’Anniversary Update dello scorso agosto e il suo dispositivo sarà supportato da Microsoft fino al gennaio del 2023.