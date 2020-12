Come sarà il futuro dei feature update di Windows 10?

Nel corso degli anni Microsoft ha apportato molte modifiche al funzionamento degli aggiornamenti di Windows a seguito del feedback degli utenti. Tuttavia, non ha apportato modifiche al processo che interessa quasi tutti noi: l’installazione di versioni di funzionalità biennali (i cosiddetti feature update).

Queste vengono infatti rilasciate ancora ogni sei mesi che lo vogliamo o no e possono essere rovinose per diversi utenti. Questo processo biennale è faticoso e poiché molte delle funzionalità e dei miglioramenti di sicurezza sono disponibili solo con alcuni modelli di licenza di Windows 10, come Enterprise o Microsoft 365 E5, molti utenti non vedono queste nuove funzionalità di sicurezza con ogni versione.

Troppo spesso vedo persone che riferiscono che “una patch ha causato il malfunzionamento delle mie stampanti”. Dopo aver chiesto ulteriori informazioni, mi rendo conto che la “patch” era in realtà uno dei feature update semestrali. Questa confusione dell’impatto degli aggiornamenti di sicurezza mensili e dei rilasci di funzionalità semestrali induce molti a richiedere informazioni su come interrompere il processo di aggiornamento. E non è bello quando degli aggiornamenti di funzionalità fanno temere agli utenti il processo stesso di aggiornamento.

L’altro giorno ho notato un post nel forum Answers a dir poco preoccupante: “Ho contattato il supporto clienti Dell e grazie a loro che ho potuto ripristinare il mio sistema”, ha scritto l’utente. “Mi hanno consigliato di non aggiornare il mio laptop fino a febbraio 2021 poiché ci sono gravi bug con gli ultimi aggiornamenti.”

Su base regolare mi viene chiesto se è ora di eseguire l’aggiornamento a Windows 10 2004 o anche 20H2 e guardo ai problemi ancora in sospeso con una certa preoccupazione (oltre alle storie aneddotiche di amministratori e consulenti IT che consigliano di rimanere alla versione 1909). Microsoft ha appena risolto il problema dell’SSD Thunderbolt che causava schermate blu nel preview update del 30 novembre (molti non si aspettavano che questo sarebbe stato risolto fino al prossimo anno). Eppure, ci sono ancora problemi con le versioni 2004 e 20H2.

Spesso vedo soluzioni antivirus e di sicurezza che non hanno ancora certificato 20H2 per le loro piattaforme. Ad esempio, Sophos prevede di certificare presto SafeGuard Enterprise come pronto per essere installato durante un aggiornamento sul posto anche se Bitlocker è abilitato sul dispositivo.

In generale la mia regola pratica per l’utilizzo del software antivirus è di rimanere con Microsoft Defender se ricevete o installate i feature update subito dopo il loro rilascio. Se invece utilizzate un altro antivirus di terze parti, consiglio di rimanere sulle versioni precedenti di Windows 10 per almeno diversi mesi dopo il rilascio dell’ultima release.

Microsoft ha fornito un modo per aggirare qualsiasi blocco in essere utilizzando una nuova impostazione di criteri di gruppo. In Criteri di gruppo, andate in Configurazione computer> Modelli amministrativi> Componenti di Windows, quindi Windows Update, quindi Windows Update for Business. Trovate l’impostazione Disabilita le protezioni per gli aggiornamenti delle funzionalità. Questo criterio è disponibile per i dispositivi Windows Update for Business che eseguono Windows 10, versione 1809 o successiva che hanno installato l’aggiornamento della sicurezza di ottobre 2020.

Per gli utenti bloccati su Win10 1909 a causa del problema con i driver audio Conexant, l’unica soluzione ora è rimuovere i driver Conexant e procedere con il processo di aggiornamento (vi ritroverete con driver audio Microsoft generici). Se non avete bisogno delle funzionalità avanzate dalle vostre impostazioni audio, questa potrebbe essere un’opzione accettabile.

Fino a pochi giorni fa, l’uso di 20H2 era ancora fermo al 9% secondo le stime di Adduplex. La maggior parte degli utenti di Windows 10 è divisa tra il 1909 (36,4%) e il 2004 (37,6%). Chiaramente, la maggior parte degli utenti Microsoft non si affretta a scaricare e installare l’ultimo feature update.

Sembra comunque che Microsoft stia affrontando in qualche modo la situazione. Ha infatti recentemente annunciato che le build Insider utilizzeranno un nuovo processo per rilasciare miglioramenti alle funzionalità. È ora disponibile un processo Windows Feature Experience Pack che consente a Microsoft di migliorare determinate funzionalità ed esperienze indipendentemente dal sistema operativo.

“Testando questo processo prima con Windows Insider, speriamo di espandere l’ambito e la frequenza dei rilasci in futuro”, ha affermato la società. “Alla fine, gli aggiornamenti di Windows Feature Experience Pack verranno inseriti nel processo di manutenzione già esistente per Windows 10 e consegnati ai clienti in questo modo tramite Windows Update.”

Ho condotto diversi sondaggi su ciò che pensano gli amministratori IT dei feature update e la maggior parte di essi vorrebbe che Microsoft scegliesse una cadenza di rilascio annuale. Sarà interessante vedere se il processo del Feature Experience Pack sarà un modo per Microsoft di farlo.

In conclusione, sono contenta che Microsoft non forzi più i feed delle versioni di Windows 10 come una volta. Ma continuo a ritenere che questo processo di invio di mini service pack sia dannoso e causi troppi problemi. Speriamo che Microsoft lo capisca e renda questo processo più facile per tutti.