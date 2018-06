Se Windows Update non viene eseguito correttamente e le patch più recenti non sono installate sul sistema, è possibile installare manualmente uno dei numerosi pacchetti di aggiornamento disponibili online che combinano gli ultimi aggiornamenti in un singolo file di installazione. Ma questo non risolverà il problema, almeno che non vogliate installare manualmente gli aggiornamenti ogni volta che vengono rilasciati.

In questa breve guida spiegheremo come sia possibile utilizzare gli strumenti di Microsoft per risolvere eventuali problemi di Windows Update che si verificano e cosa fare se questi non funzionano.

Eseguire Reset Windows Update Tool per risolvere i problemi di Windows Update

Microsoft ora offre il proprio strumento per risolvere i problemi di aggiornamento di Windows. Il Reset Windows Update Tool è uno strumento gratuito per la risoluzione dei problemi che viene regolarmente aggiornato. È compatibile con tutte le versioni da Windows da XP in poi. Una volta scaricato il tool, troverete il file wureset.zip di 1065kb nella cartella Download. Selezionatelo, premete il pulsante Estrai tutto e quindi scegliete Estrai.

Ora eseguite il file wureset_x64 (o x86) con i diritti di amministrazione facendo clic con il pulsante destro del mouse e scegliendo Esegui come amministratore. Toccate Y sulla tastiera quando viene visualizzato il pop-up Controllo account utente, quindi premete 0 e Invio. Premete Y, Invio e infine 2 seguito da Invio per ripristinare i componenti di Windows Update. Lo strumento resetterà Windows Update e riavvierà il servizio, cosa che potrebbe richiedere alcuni minuti.

Cosa fare quando il Reset Windows Update Tool non funziona

Correggere Windows Update Tool

PC-Welt ha sviluppato un proprio strumento Fix Windows Update che svolge un lavoro più approfondito rispetto allo strumento ufficiale di Microsoft. L’app è in tedesco ma è abbastanza semplice da capire anche se non parlate la lingua. Scaricate il file da qui e fate doppio clic su di esso per eseguire il programma di installazione. Accettare il prompt dell’account utente, quindi fare clic su Weiter seguito da Installieren per installare e avviare l’app.

Lo strumento si caricherà automaticamente e farà il suo lavoro (questa parte è in inglese). Una volta che il processo è finito, potete fare clic su qualsiasi tasto per continuare e premere Fertigstellen per uscire dall’app. Dovreste quindi cercare e aprire Windows Update utilizzando la barra di ricerca di Windows e fare clic su Verifica aggiornamenti.

Strumento per la risoluzione dei problemi di Windows Update di Microsoft

Se nessuna delle opzioni precedenti funziona, il prossimo passaggio dovrebbe essere lo strumento di risoluzione dei problemi di Windows Update di Microsoft. Fate clic qui per scaricarlo, quindi fate doppio clic sul file scaricato per avviare la procedura guidata e seguire i passaggi. Se lo strumento rileva un errore, tenterà di risolvere il problema automaticamente.

Come correggere gli errori 0x80073712, 0x800705B4, 0x80004005, 0x8024402F, 0x80070002, 0x80070643, 0x80070003, 0x8024200B, 0x80070422 e 0x80070020

Microsoft offre una guida interattiva per risolvere tutta una serie di problemi di aggiornamento. Nella pagina selezionate prima la versione di Windows in cui si verifica il problema, quindi seguite le istruzioni.

Come risolvere l’errore 0x800F081F

Se Windows Update visualizza uno di questi errori, provate questa procedura: digitate cmd nella casella di ricerca, quindi fate clic con il pulsante destro del mouse sulla voce Prompt dei comandi e selezionate Esegui come amministratore. Premete Sì quando viene visualizzato Controllo account utente.

Digitate i seguenti comandi in sequenza per controllare e riparare l’immagine del sistema. Dovrete premere Invio dopo ciascun comando.

DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Come risolvere l’errore 0x80240016

Questo errore può verificarsi se Windows è già impegnato a installare aggiornamenti (o software) oppure è necessario un riavvio per completare l’installazione. Quindi attendete 10-15 minuti e riavviate il computer.

Come risolvere l’errore 0x80240030

Questo errore indica che le impostazioni del proxy o del firewall impediscono a Windows Update di connettersi al server. Per correggere l’errore, digitate cmd nella casella di ricerca, quindi fate clic con il pulsante destro del mouse sulla voce Prompt dei comandi e selezionate Esegui come amministratore. Inserite i seguenti comandi, premendo Invio alla fine di ognuno:

netsh winhttp reset proxy

net stop wuauserv

net start wuauserv

Ciò ripristinerà le impostazioni del proxy e riavvierà il servizio di aggiornamento.

Cos’altro potrebbe “rompere” Windows Update?

Windows Update non funzionerà correttamente se la data e l’ora non sono impostate correttamente sul vostro sistema; controllate e correggete questi due valori se necessario. Avrete anche problemi con Windows Update se non c’è abbastanza spazio su disco per l’aggiornamento. In questo caso non rimane altro che liberare un po’ di spazio.

Ricordiamo infine che il supporto per Windows XP e Vista è già stato interrotto, mentre Windows 7 riceverà aggiornamenti di sicurezza fino al 14 gennaio 2020, ma non più nuove funzionalità. Microsoft fornisce supporto completo solo per Windows 8 e Windows 10.