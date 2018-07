Microsoft offrirà tre anni di supporto aggiuntivo ai clienti che utilizzano ancora Windows Server 2008 o SQL Server 2008 e che sposteranno i loro carichi di lavoro su Azure. SQL Server 2008 e SQL Server 2008 R2 usciranno dal supporto di Microsoft il 9 luglio 2019, meno di un anno da oggi, mentre per Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2 la scadenza del supporto avverrà circa sei mesi dopo, il 14 gennaio 2020. Dopo queste deadline, i software in questione non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza e diventeranno così vulnerabili agli attacchi da parte degli hacker che sfruttano falle di sicurezza non ancora patchate.

Nell’intento di invogliare i clienti a passare al cloud di Azure, Microsoft ha annunciato la settimana scorsa che fornirà tre anni aggiuntivi di supporto a Windows Server 2008 e SQL Server 2008 quando i carichi di lavoro di questi sistemi saranno spostati rispettivamente sulle macchine virtuali di Azure o su Azure SQL Database Managed Instance (quest’ultimo è un nuovo servizio il cui debutto è atteso nel quarto trimestre dell’anno).

I carichi di lavoro di Windows Server 2008 e 2008 R2 trasferiti ad Azure riceveranno patch fino al gennaio 2023 per vulnerabilità classificate come Critiche o Importanti; SQL Server 2008 e 2008 R2 riceveranno invece le patch per i bug designati come Critici, con la fine del supporto extra fissato per luglio 2022. I server migrati in Azure devono essere coperti dal programma Software Assurance di Microsoft per ricevere i tre anni gratuiti di supporto.

Questo nuovo schema, soprannominato Extended Security Updates, sostituisce un precedente programma di supporto extra di Microsoft denominato Premium Assurance per Windows Server e SQL Server e introdotto nel dicembre del 2016. Premium Assurance offriva fino a sei anni di supporto aggiuntivo per una serie di edizioni di Windows e SQL Server (non solo quindi per le edizioni 2008) con prezzi fino al 12% del costo attuale delle licenze annuali. A sua volta Premium Assurance era un sostituto del precedente precedente Custom Support, un programma altamente personalizzato che estendeva il supporto dopo i soliti 10 anni ma di cui Microsoft non ha quasi mai parlato nel dettaglio.

Ora Premium Assurance è ufficialmente morto e sepolto. “Non venderemo più Premium Assurance, ma onoreremo i termini di Premium Assurance per i clienti che lo hanno già acquistato”, ha chiarito Microsoft in una recente FAQ. Sebbene gli aggiornamenti di sicurezza estesi siano gratuiti per i carichi di lavoro trasferiti su Azure, i clienti devono comunque pagare le normali tariffe per le macchine virtuali di Azure o per SQL Database Managed Instance.

I costi di Azure possono essere ridotti sfruttando il vantaggio di Azure Hybrid Benefit, che secondo Microsoft può ridurre i prezzi fino all’80% per spostare i carichi di lavoro di Windows Server nel cloud e fino al 55% per la migrazione dei carichi di lavoro di SQL Server. Un calcolatore di risparmio sul sito web di Microsoft consente ai clienti di capire quanto risparmierebbero.

Le aziende che non hanno o non possono spostare i propri carichi di lavoro di Windows Server 2008 o SQL Server 2008 da locale ad Azure possono invece registrarsi per aggiornamenti di sicurezza estesi, ma il prezzo è elevato: il 75% della licenza completa annuale. Con Premium Assurance il massimo che un cliente pagherebbe sarebbe invece solo il 12% della licenza annuale e ciò rende l’attuale supporto esteso senza l’opzione di Azure sei volte più costoso.

Lo stesso 75% è anche il prezzo che le aziende devono pagare per gli aggiornamenti di sicurezza estesi se utilizzano un servizio di hosting di terze parti per ospitare i carichi di lavoro di Windows Server 2008 o SQL Server 2008. Non senza sorpresa Microsoft ha sollecitato le aziende ad aggiornare Windows Server e SQL Server alle ultime versioni (2016 per il primo, 2017 per il secondo), anche se ha promosso gli aggiornamenti di sicurezza estesa come un modo per evitare di farlo.

“Ora è il momento di prendere in considerazione l’aggiornamento dell’infrastruttura server” ha scritto Takeshi Numoto, un dirigente del gruppo Cloud-Enterprise. “I server odierni e le soluzioni iperconvergenti possono offrire importanti funzionalità di sicurezza, oltre a notevoli aumenti delle prestazioni e dell’economicità”.