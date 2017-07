A settembre (aspettiamo ancora la data precisa) Microsoft rilascerà il Windows 10 Fall Creators Update e, oltre alle novità già accennate in altre occasioni, questo corposo aggiornamento sarà l’occasione per rimuovere applicazioni e funzionalità ormai obsolete e sempre meno utilizzate dagli utenti di Windows 10.

Rimozione che, secondo Microsoft, migliorerà la manutenzione e la gestione del sistema operativo, ridurrà il numero di potenziali vulnerabilità di sicurezza e consentirà lo sviluppo di funzionalità nuove e più aggiornate ai tempi. Non è comunque la prima volta che un “repulisti” di questo genere è avvenuto in concomitanza con l’uscita di un major update, visto che era successa la stessa cosa il Creators Update di aprile.

In realtà, con il Windows 10 Fall Creators Update, cesserà anche il supporto ad altre applicazioni/feature e ciò fa pensare che queste verranno eliminate definitivamente con un prossimo update.

Di seguito riportiamo le due liste dettagliate:

Programmi rimossi

3D Builder

Apndatabase.xml

Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET)

Outlook Express

Reader app

Reading List

Screen saver functionality in Themes

Syskey.exe

TCP Offload Engine

Tile Data Layer

Trusted Platform Module (TPM) Owner Password Management

Programmi non più aggiornati

IIS 6 Management Compatibility

IIS Digest Authentication

Microsoft Paint

RSA/AES Encryption for IIS

Sync Your Settings

Screen saver functionality in Themes

System Image Backup (SIB) Solution

TLS RC4 Ciphers

Trusted Platform Module (TPM): TPM.msc and TPM RemoteManagement

Trusted Platform Module (TPM) Remote Management

Windows Hello for Business deployment that uses System Center Configuration Manager

Windows PowerShell 2.0