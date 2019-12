4 modi per abbandonare Windows 7 e passare a Windows 10

Con l’avvicinarsi del pensionamento di Windows 7, vi proponiamo quattro strade da prendere per passare a Windows 10 e non rischiare così di utilizzare un PC con un sistema operativo non più supportato.

Se siete utenti di Windows 7, la scadenza è vicina: Windows 7 esce infatti ufficialmente dal supporto di Microsoft il 14 gennaio 2020. La fine del supporto indica che Windows 7 non riceverà più aggiornamenti, inclusi quelli di sicurezza. Se siete un utente consumer, non c’è davvero altra scelta che aggiornare a Windows 10. Se invece il vostro PC fa parte di una licenza di volume Windows 10 Professional o Enterprise, unita a un dominio, la vostra azienda potrebbe essere disposta a pagare a Microsoft una quota per singolo dispositivo per mantenere il supporto anche nel 2020. Ma questa è un’opzione solo per PC aziendali, non per utenti comuni.

Cosa fare dopo il termine del supporto di Windows 7

adv Prendere decisioni strategiche informate grazie a Business Intelligence e Analytics Board International - SCARICA LE GUIDE >> Una piattaforma di BI e Analytics deve offrire ai decision maker tutti gli strumenti necessari per migliorare l'efficienza e individuare nuove opportunità prima della concorrenza. Presentiamo una serie di preziose risorse e ricerche in Pdf per approfondire questo argomento da un punto di vista tecnico e strategico.

A questo punto, avete diverse scelte:

Ignorate la scadenza, compresi gli avvisi popup che probabilmente avete già ricevuto sul vostro PC

Acquistate una nuova copia di Windows 10 e la installate

Sperate che la scappatoia dell’aggiornamento gratuito esista ancora.

Comprate un nuovo PC Windows 10 e migrate i vostri file sul nuovo computer

Si noti che queste opzioni si applicano anche a Windows 8.1, il cui supporto termina nel 2023.

Opzione 1: il rischio è il vostro mestiere

Non consigliamo la prima opzione, ovvero ignorare del tutto la scadenza. In sostanza, almeno per quanto riguarda Microsoft, il vostro PC cesserà semplicemente di esistere. Software antivirus, app, utility, giochi e altri software di terze parti funzioneranno comunque. Ma Microsoft non aggiornerà nessuno dei suoi browser e se viene rilevata una vulnerabilità per Windows 7, non verrà patchata. Non ci sarà inoltre supporto tecnico per Windows 7. Dovrete vedervela da soli.

Un’eccezione? Stranamente è Office. Se vi abbonate a Office 365 e usate Windows 7 come OS, riceverete comunque aggiornamenti di sicurezza per Office 365 per i prossimi 3 anni, fino al gennaio 2023. Ma non riceverai nuove funzionalità, che sono poi uno dei motivi per cui si acquista Office 365. Anche Office 2010 e le successive suite Office stand-alone saranno “supportate”, ma solo se il problema è specifico di Office e non dell’interazione tra Office e Windows 7.

Opzione due: una nuova licenza di Windows 10

Come seconda opzione potete aggiornare il vostro PC esistente con una nuova licenza di Windows 10. Fino a un certo punto l’aggiornamento a Windows 10 è stato semplice come fare clic su un pulsante e registrarsi per l’aggiornamento gratuito. Sfortunatamente, quella finestra temporale si è chiusa. Ciò significa pagare 145 euro per Windows 10 Home o 259 euro per Windows 10 Pro ed eseguire l’aggiornamento.

Opzione 3: aggiornamento a Windows 10 gratis

Potrebbe esserci una terza opzione. Microsoft ha concesso agli utenti di Windows 7 e Windows 8.1 un anno intero dopo il lancio di Windows 10 (fino al 31 luglio 2016) per l’aggiornamento gratuito a Windows 10. Tuttavia, a quanto pare Microsoft non ha mai spento i server di aggiornamento di Windows 10, almeno secondo il reporter di ZDNet Ed Bott. Quindi potreste essere fortunati e riuscire ad aggiornare da Windows 7 a Windows 10 gratuitamente.

Se avete un PC Windows 7, andate semplicemente sulla pagina di download di Windows 10 e scaricate lo strumento di aggiornamento sul vostro PC. Windows 7 Starter, Home Basic e Home Premium si aggiorneranno a Windows 10 Home, mentre le altre edizioni Windows 7 Professional e Ultimate verranno sostituite con Windows 10 Pro.

Potete eseguire l’aggiornamento a Windows 10 direttamente sul PC, oppure scaricare lo strumento su una chiavetta USB con almeno 8 GB di spazio libero o su un CD-R o DVD riscrivibile. Quest’ultima opzione vi consentirà di aggiornare più PC.

Tenete comunque presente che avrete sempre bisogno di una licenza valida per Windows 7 affinché lo strumento funzioni. Se, per qualche motivo, Windows non rileva la licenza sulla macchina, potrebbe essere necessario inserirla manualmente. Potreste quindi dover estrarre la vecchia chiave di licenza di Windows 7 o andarla a cercare chissà dove. Chiave che dovrebbe essere composta da cinque set di lettere e numeri, formattati in questo modo: xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.

Assicuratevi poi di eseguire il backup di tutto ciò che non vorreste perdere (documenti e foto come minimo). Ciò significa copiare quei file su un disco rigido di backup, un DVD o sfruttare il cloud. Questo è uno scenario “meglio prevenire che curare”; per impostazione predefinita, Windows manterrà comunque le app, le impostazioni e i file quando aggiornerà il vostro sistema a Windows 10. Potete anche eseguire il backup dei file in Windows 7 e ripristinarli in seguito in Windows 10.

Non possiamo dire quanto tempo richiederà il processo. Dal download dello strumento e dei file necessari, all’esecuzione dell’aggiornamento e, eventualmente, al download di eventuali patch aggiuntive, è una buona idea mettere in conto almeno un’ora per il processo, forse di più. Il processo sarà inoltre complicato dalla velocità della connessione e dal fatto che il PC utilizzi un Hard Disk tradizionale o un SSD.

Se eseguite l’aggiornamento su hardware meno recente, Windows 10 potrebbe funzionare più lentamente di Windows 7 a causa dell’aumento del carico sul processore e sul disco rigido. Il ripristino del PC può essere di aiuto: fate clic sulla casella di ricerca nella barra delle applicazioni nella parte inferiore dello schermo, quindi digitate “ripristina” o “ripristina il mio PC”. Questo vi porterà al menu Ripristino nelle Impostazioni, dove potrete reinstallare nuovamente Windows. Ciò può aiutare a migliorare le prestazioni, ma richiederà anche più tempo per il completamento.

Opzione quattro: acquistate un nuovo PC

La quarta opzione è semplicemente quella di acquistare un nuovo PC Windows 10 con hardware completamente aggiornato e dimenticarvi una volta per tutte di Windows 7.