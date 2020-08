Parallels ha introdotto l’ultima edizione di Parallels Desktop, la sua soluzione che consente di eseguire macchine virtuali Windows e Linux su Mac, incluso su macOS 11 Big Sur. Tuttavia, non ci sono ancora notizie sul supporto per Apple Silicon.

Apple ha utilizzato Parallels Desktop per eseguire Linux su un Mac Big Sur quando ha annunciato il nuovo sistema operativo alla WWDC online a giugno. Un’icona del Dock suggeriva che sarebbe seguito il supporto di Windows, almeno sui Mac basati su Intel. Ora è arrivato: Parallels Desktop 16 consente infatti di eseguire sia Windows che Linux sul vostro Mac.

La società ha rifiutato di dichiarare qualsiasi cosa riguardo al destino del supporto di Parallels Desktop per i Mac Apple Silicon, ma ha sottolineato il grande investimento che ha dovuto fare per supportare Big Sur. Uno dei principali cambiamenti in Big Sur è infatti la rimozione del supporto per le estensioni del kernel di terze parti (kexts), che è ciò su cui Parallels faceva affidamento per la sua emulazione. A seguito dell’abbandono di tali estensioni sul Mac, l’azienda ha dovuto dedicare molte energie per sostituirle con il codice di virtualizzazione Mac nativo.

“Parallels ha investito più di 25 anni di programmazione ingegneristica per sfruttare appieno la nuova architettura di macOS Big Sur e le estensioni del kernel rinnovate per offrire le nostre migliori prestazioni Windows su Mac per i nostri clienti di Parallels Desktop 16” ha affermato Nick Dobrovolskiy, Vicepresidente senior di Parallels in una recente dichiarazione.

L’abbandono delle estensioni del kernel a favore del codice di virtualizzazione nativo ha contribuito a fornire utili miglioramenti delle prestazioni. Il nuovo Parallels infatti si avvia due volte più velocemente di prima, gestisce i contenuti DirectX a una velocità maggiore del 20% e offre uno “status git” migliore del 75% quando si esegue Linux. Si ottiene anche una durata della batteria migliore del 10% durante l’esecuzione di una VM e potete impostare le macchine virtuali in modo che restituiscano automaticamente lo spazio su disco quando vengono spente.

Parallels ha anche pensato di soddisfare le esigenze degli utenti professionali nell’edizione aziendale del software, che supporta il provisioning delle VM aziendali. Ciò significa che l’IT può configurare facilmente le VM con applicazioni preinstallate per consentire ai dipendenti di scaricare ed eseguire in modo sicuro sui propri Mac. Con molte aziende che ora utilizzano Mac e dispositivi iOS, nonché applicazioni Windows legacy, la possibilità di eseguire il provisioning dei dispositivi in questo modo dovrebbe essere utile.

Ci sono altri cambiamenti di interesse:

L’interfaccia utente è stata ottimizzata per riflettere l’aspetto di Big Sur

Il software supporta il 3D in applicazioni Metal durante l’esecuzione di una macchina virtuale su Big Sur

Le stampanti possono essere condivise tra sistemi operativi e macchine virtuali

C’è il supporto per i gesti di zoom e rotazione sui trackpad multitouch per Windows

Il supporto OpenGL è migliorato e quindi esegue una più ampia selezione di applicazioni Windows

Quando installate Parallels Desktop sul vostro Mac, il software rileverà automaticamente che non avete una copia di Windows installata e vi chiederà se desiderate scaricare il sistema operativo da Microsoft. È possibile acquistare una licenza Windows completa in un secondo momento.

Parallels Desktop 16 è disponibile già da alcuni giorni. L’edizione standard costa 99,99 dollari, mentre le edizioni Pro e Business sono disponibili per un abbonamento annuale di 99,99 dollari ed è possibile eseguire l’aggiornamento dalle versioni 14 o 15 per 49,99 dollari. Gli abbonati a Parallels Desktop 16 ricevono anche abbonamenti simultanei gratuiti a Parallels Toolbox per Mac e Windows e Parallels Access. Quest’ultimo consente di accedere in remoto fino a cinque computer PC o Mac da iPad, iPhone e dispositivi Android.