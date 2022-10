Si chiama macOS Ventura ed è la nuova versione del sistema operativo desktop di Apple che ha il compito di succedere a macOS Monterey dello scorso anno. L’annuncio è stato fatto il 6 giugno nel corso della WWDC 2022 , mentre da ieri 24 ottobre Ventura è disponibile gratuitamente per il download e l’installazione.

Compatibilità

MacOS Ventura può essere installato sui seguenti Mac:

MacBook dal 2017 in poi

MacBook Air dal 2018 in poi

MacBook Pro dal 2017 in poi

Mac mini 2018 o successivi

iMac 2017 o successivi

iMac Pro tutti i modelli

Mac Pro dal 2019 in poi

Mac Studio

Di conseguenza, sui seguenti modelli che supportavano ancora Monterey non si potrà installare Ventura.

iMac 2015

MacBook Air 2015-2017

MacBook Pro 2015-2016

Mac mini 2014

Mac Pro 2013

MacBook 2016

Nuove funzionalità

Ecco una panoramica di ciò che arriverà in macOS 13 Ventura, mentre qui abbiamo parlato delle novità più incentrate sulla produttività.

Stage Manager

Continuity si evolve ulteriormente con l’introduzione di Stage Manager, un nuovo modo di gestire il disordine della scrivania che ricorda un po’ Spaces, visto che consente di organizzare le aree di lavoro e nasconderle, anche se a lato dello schermo piuttosto che in alto. Ne abbiamo parlato più approfonditamente qui.

Continuity Camera

Un’altra funzionalità relativa a Continuity consente ora di utilizzare un iPhone come webcam e di trasferire una chiamata FaceTime dall’iPhone o iPad al Mac. Continuity Camera sembra un ottimo modo per beneficiare della fotocamera di qualità superiore dell’iPhone. Una caratteristica davvero interessante è Desk View, che mostra due viste alla persona che state chiamando: il vostro viso e la vostra scrivania. L’utilizzo della fotocamera dell’iPhone significa inoltre che gli utenti Mac possono beneficiare di funzionalità come la modalità Ritratto e Center Stage e la nuova funzione Studio Light.

Spotlight

Il metodo di ricerca di Apple su Mac (Spotlight) è stato rinnovato. Quick Look consente di visualizzare in anteprima i file e di cercare le foto per posizione, oggetti, persone e altro. Grazie ai miglioramenti di Live Text si può cercare del testo all’interno di immagini e video e persino creare un nuovo documento, avviare un timer o altro da Spotlight.

Aggiornamenti delle app

C’è inoltre spazio per nuove funzionalità di Safari e Mail, insieme ad aggiornamenti a Meteo, Orologio e nuovi strumenti di accessibilità (come Live Captions).

Mail

Mail vede un miglioramento della ricerca, ma probabilmente la funzionalità più attesa è la possibilità di annullare la consegna di un’e-mail dopo aver fatto clic su Invia e di programmare l’invio di un’e-mail.

Messaggi

Come la sua controparte iOS, Messaggi sul Mac consente agli utenti di modificare un messaggio una volta inviato e recuperare i messaggi eliminati accidentalmente.

Safari

Da oggi vengono generate delle passkey (al posto delle password) come mezzo più sicuro per identificarvi e sono associate a Touch ID o Face ID. Apple afferma che “le passkey sono chiavi digitali univoche che rimangono sul dispositivo e non vengono mai archiviate su un server Web”; sono quindi più sicure perché è impossibile perderne una o che qualcuno possa sottrarle tramite phishing.

Gaming

A giugno Apple ha affermato che ogni nuovo Mac sarà in grado di eseguire giochi AAA “con facilità”. I miglioramenti in Metal 3, l’upscaling di MetalFX e l’API di caricamento rapido delle risorse vanno proprio in questa direzione e dovrebbero favorire gli sviluppatori di giochi.