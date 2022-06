Le feature di macOS 13 e iPadOS 16 esclusive per i modelli più recenti

La tecnologia è sempre in evoluzione e, a volte, per passare alla prossima grande novità, alcuni dispositivi meno recenti vengono esclusi dalle nuove feature. Nel caso di Apple, alcune nuove funzionalità per macOS 13 Ventura e iPadOS 16 rivelate la settimana scorsa alla WWDC 2022 non saranno disponibili su Mac e iPad meno recenti perché tali funzionalità richiedono i chip M1 e M2 di Apple. Se quindi avete un Mac Intel o un iPad con SoC della serie A, non potrete utilizzare queste funzionalità offerte dai due nuovi sistemi operativi Apple.

Funzionalità di macOS Ventura esclusive per M1/M2

Le seguenti funzionalità non funzioneranno sui Mac basati su Intel e richiedono quindi un Mac con SoC M1 o M2:

Live Captions

Annunciata a maggio, questa feature si basa sul motore neurale nei chip della serie M per creare sottotitoli in tempo reale durante le chiamate telefoniche, le conversazioni FaceTime e le videoconferenze.

Supporto emoji per la dettatura

Durante l’utilizzo della dettatura in macOS Ventura, potrete inserire emoji, ma solo se utilizzate un Mac con processore M1 o M2. Questa feature richiede anche il download dei modelli vocali e, al momento, funziona solo con cantonese, inglese, francese, tedesco, giapponese, cinese mandarino e spagnolo.

Reference Mode con Sidecar

Se avete un iPad Pro da 12,9 pollici con display Liquid Retina, potete collegarlo al vostro Mac serie M e usarlo come display di riferimento, il che significa che l’iPad può utilizzare le palette dei colori per scopi specifici come produzione di video, stampa e web design.

Funzionalità di iPadOS 16 con M1

Le seguenti funzionalità funzioneranno solo su iPad con un chip serie M, ovvero i modelli più recenti di iPad Pro da 11 pollici, iPad Pro da 12,9 pollici e iPad Air.

Stage Manager

Secondo Digital Trends, questa nuova (e molto attesa) funzionalità multitasking si basa sul veloce swap di memoria dell’M1. Stage Manager è così dipendente da questo processo che non può funzionare sui chip della serie A in altri iPad.

Display esterni

Il nuovo supporto per un display esterno in iPadOS 16 non si limita a un semplice mirroring dell’iPad, ma espande l’area di lavoro. Se però avete un iPad M1, potete collegare un display e utilizzare risoluzioni fino a 6K, nonché fare drag and drop tra l’iPad e le app in esecuzione sul display esterno.

Altre funzionalità esclusive di iPadOS 16

iPadOS 16 ha alcune altre funzionalità che non funzioneranno su tutti gli iPad. Ecco i dettagli.

App Magnifier: annunciata a maggio, l’app Magnifier per iPadOS 16 supporterà funzioni come Door Detection, People Detection e Image Descriptions. Sarà disponibile su iPad Pro da 12,9 pollici (4a generazione o successiva) e iPad Pro da 11 pollici (2a generazione o successiva).

annunciata a maggio, l’app Magnifier per iPadOS 16 supporterà funzioni come Door Detection, People Detection e Image Descriptions. e iPad Pro da 11 pollici (2a generazione o successiva). Virtual Memory Swap: se state utilizzando un’app per iPad che necessita di più memoria di quella disponibile nella RAM, Virtual Memory Swap utilizzerà temporaneamente la memoria integrata dell’iPad (fino a 16 GB) come RAM. Questa feature funziona su iPad Pro da 12,9 pollici (5a generazione o successiva), iPad Pro da 11 pollici (3a generazione o successiva) e iPad Air (5a generazione) con 256 GB di spazio di storage.