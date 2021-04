Eseguire Windows 10 su Mac M1 con Parallels Desktop 16.5

L’incapacità dei Mac M1 di eseguire Windows potrebbe sembrare un’ovvia limitazione, ma in realtà è un grosso problema per molti utenti Mac. Boot Camp non è più disponibile, quindi non potete eseguire Windows in modo nativo, il che significa che dovete utilizzare un’app di virtualizzazione. Alcuni mesi fa, Parallels ha mostrato in anteprima il suo software di virtualizzazione Parallels Desktop per Mac su Mac M1 e ieri la società ha annunciato che Parallels Desktop 16.5 per Mac, che offre il supporto nativo completo sia per M1 che per Mac Intel, è ora disponibile al pubblico in generale.

Se quindi volete eseguire Windows 10 sul vostro Mac M1, potete avviare Parallels Desktop 16.5 per eseguire Windows 10 ARM Insider Preview, l’unica versione di Windows che può essere eseguita sulla piattaforma Apple Silicon. Per ottenere questa Insider Preview, è necessario registrarsi al programma Insider di Microsoft. Tenete presente che si tratta di una versione beta, quindi alcune funzionalità potrebbero non funzionare e non è ottimizzata sul versante prestazionale.

Nonostante la mancanza di ottimizzazione da parte di Microsoft, Parallels afferma che le prestazioni di Windows 10 ARM sono migliori del 30% su un Mac M1 rispetto a Windows 10 tradizionale su un MacBook Pro Intel Core i9 e che le prestazioni DirectX sono migliori del 60% rispetto a un MacBook Pro con una GPU Radeon Pro 555X. Inoltre, il MacBook Air M1 consuma oltre la metà di energia rispetto a un MacBook Air 2020 con processori Intel.

Più di 100.000 utenti di Mac con chip M1 hanno testato la Technical Preview di Parallels Desktop 16.5 per Mac con chip M1 e hanno eseguito Microsoft Windows 10 on ARM Insider Preview, oltre a decine di migliaia di differenti applicazioni Windows basate su Intel, tra cui Microsoft Office per Windows, Microsoft Visual Studio, SQL Server, Microsoft PowerBI e MetaTrader.

“Abbiamo ricevuto riscontri molto positivi sulle prestazioni della Technical Preview di Parallels Desktop 16 per Mac con chip M1 e Windows 10 on ARM Insider Preview, oltre alle applicazioni e ai giochi x86, tra cui Rocket League, Among Us, Roblox, The Elder Scrolls V: Skyrim, Sam & Max Save the World e molti altri” ha dichiarato Nick Dobrovolskiy, vicepresidente senior della divisione ingegneria e supporto di Parallels.

Gli utenti di Parallels Desktop per Mac con processori Intel possono inoltre eseguire oltre 50 sistemi operativi guest supportati, tra cui diverse versioni di Windows, macOS, OS X, Linux, oltre ad Android OS e decine di altri.

Le principali funzionalità presenti nella versione 16.5 sono tutte disponibili sui Mac M1, tra cui la modalità Coherence, i layout di tastiera del Mac, i profili condivisi, i controlli della Touch Bar e altro ancora. Parallels Desktop 16.5 per Mac costa 79,99 euro per un nuovo abbonamento o 99,99 euro per una nuova licenza perpetua. Un aggiornamento da Parallels Desktop 14 o 15 a una licenza perpetua costa invece 49,99 euro.