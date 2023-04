Se avete installato iOS 16.5 beta sul vostro iPhone, potreste aver notato che il processo era un po’ diverso dal solito. Ora questi cambiamenti stanno arrivando su macOS e watchOS, a conferma di come Apple stia semplificando l’intero processo di beta testing dei suoi sistemi operativi in vista della WWDC 2023 (5-9 giugno).

Bisognerà sempre essere iscritti al programma software beta di Apple, ma il modo in cui i sistemi operativi vengono scaricati e installati sarà presto un processo molto più rapido e semplice. Come prima, dovrete andare sul sito del programma software beta di Apple, accedere con il vostro ID Apple quando richiesto e toccare “Registra il tuo dispositivo” nella sezione Inizia.

Qui è dove le cose cambieranno. Mentre in precedenza si doveva scaricare un profilo per ciascun dispositivo iOS e la macOS Public Beta Access Utility per Mac, il nuovo processo consentirà di scegliere facilmente se volete installare la prossima beta (macOS 13.4) o attenersi all’ultima versione diffusa (macOS 13.3). Lo stesso vale per watchOS, che in precedenza necessitava di un processo un po’ contorto che richiedeva il download di un profilo sull’iPhone e l’installazione sullo smartwatch.

Ora dovete registrarvi al programma software beta di Apple solo una volta e avrete la possibilità di installare la beta pubblica corrente su qualsiasi dispositivo che ha effettuato l’accesso allo stesso account. Su ogni dispositivo, vedrete una nuova scheda per gli aggiornamenti beta, che elencherà la versione della beta in esecuzione (watchOS 9 o macOS 13 Public Beta). Toccate o fai clic sulla scheda per visualizzare le opzioni seguenti:

Off: non riceverete più le versioni beta e il vostro iPhone si aggiornerà alla prossima versione completa quando arriverà

non riceverete più le versioni beta e il vostro iPhone si aggiornerà alla prossima versione completa quando arriverà Beta per sviluppatori: se siete registrati per un account sviluppatore, riceverete gli aggiornamenti beta per sviluppatori non appena arrivano, di solito un giorno o due prima della beta pubblica

se siete registrati per un account sviluppatore, riceverete gli aggiornamenti beta per sviluppatori non appena arrivano, di solito un giorno o due prima della beta pubblica Beta pubblica: riceverete le versioni beta non appena arriveranno e queste verranno installate automaticamente se gli aggiornamenti automatici sono attivati

Potrete anche accedere con un ID Apple diverso iscritto al Programma software Apple Beta o al Programma per sviluppatori Apple, che vi consentirà di utilizzare un ID separato per iCloud. I nuovi processi beta diventeranno ufficiali quando watchOS 9.5 e macOS 13.4 verranno rilasciati, probabilmente all’inizio di maggio. Da notare che il processo beta per iOS, iPadOS e HomePod Sofware è già cambiato con la versione 16.4, mentre tvOS utilizza questo sistema da anni.