10 scorciatoie da tastiera su Mac che non potete non usare

Se non siete soliti utilizzare le scorciatoie da tastiera sul vostro Mac, vi state perdendo gran parte del motivo per cui così tante persone adorano il sistema operativo desktop di Apple. Grazie infatti all’integrazione di hardware e software di Apple, raramente dovrete raggiungere il mouse o il trackpad dopo aver imparato a parlare la lingua dei tasti.

MacOS ha molte scorciatoie, ma secondo noi le dieci proposte in questo articolo sono quelle che tutti dovrebbero conoscere. Abbiamo inoltre cercato di evitare le scorciatoie (ancora utili) con le relative controparti di Windows, come ⌘ + A per selezionare tutto o ⌘ + F per aprire il prompt Trova, per concentrarci invece su quelle che forse non conoscete ancora.

Il tasto con il simbolo ⌘ (Command) è la chiave di tutte le scorciatoie elencate qui. Funziona in modo simile al tasto Control su un PC Windows, tranne per il fatto che si trova in una posizione più comoda, in genere su entrambi i lati della barra spaziatrice. Se poi queste scorciatoie vi convincono, potete persino crearne di vostre per qualsiasi cosa andando su Preferenze di Sistema> Tastiera> Scorciatoie e quindi scegliendo una delle opzioni a sinistra.

Aprire lo strumento di ricerca Spotlight

⌘ + Barra spaziatrice: questa è probabilmente la scorciatoia più utile di tutte. Ogni volta che volete trovare un file sul vostro Mac, usate questa scorciatoia e digitate il nome del file che volete trovare nel prompt che appare. I risultati sono immediati. Spotlight cercherà anche tra cose come iMessage, segnalibri e il testo completo dei file sul disco rigido. È anche un modo rapido per trovare e aprire app che non tenete nel dock.

Uscire immediatamente da qualsiasi app

⌘ + Q: utilizzate questo comando per chiudere immediatamente qualsiasi app. La scorciatoia non riduce al minimo l’app (come accade a volte quando si preme il pulsante rosso X nella parte superiore di qualsiasi app per Mac), ma la chiude completamente.

Catturare o registrare schermate

⌘+Shift-3: cattura l’intera finestra visibile.

⌘+Shift-4: cattura un’area specifica dello schermo con l’aiuto di uno strumento di ritaglio rettangolare. È il comando che utilizziamo di più ed è ottimo anche per condividere immagini o frammenti di testo sui social media.

⌘ + Shift-5: a partire da macOS Mojave, con questa scorciatoia Apple ha reso facile visualizzare contemporaneamente tutti gli strumenti per lo screenshot. Una volta eseguito il comando, vedrete una barra degli strumenti con le opzioni per catturare l’intero schermo, catturare una finestra specifica o catturare una porzione specifica di una finestra. Potete anche usarlo per registrare l’intero schermo o una parte di esso e scegliere dove salvare l’immagine o il file video (per impostazione predefinita gli screenshot vengono salvati sul desktop).

Nascondere le app all’istante

⌘ + H: se state guardando qualcosa e non volete farla vedere al vostro capo o un amico che si sta avvicinando, questa scorciatoia fa sparire immediatamente la finestra aperta che state guardando. Per ricominciare a utilizzare l’app, premete l’icona dell’app sul dock o sull’App Switcher.

Potete inoltre dare lo stesso per tutte le app attive tenendo premuto ⌘ + Option e cliccando il mouse su qualsiasi parte visibile del desktop. Se invece volete semplicemente ridurre a icona un’app, premete ⌘ + M, ma l’anteprima verrà comunque visualizzata sul lato destro del dock.

Passare rapidamente da un’app attiva all’altra

⌘ + Tab: con questa combinazione si apre App Switcher, che consente di passare facilmente da una app all’altra toccando Tab fino a quando non si arriva a quella desiderato. Sinceramente siamo soliti cliccare sulle app dal dock, ma molti utenti Mac adorano questa funzione.

Passare da una finestra all’altra in un’app

⌘ + ~: questa scorciatoia rende la ricerca molto più semplice. Supponiamo che abbiate due documenti aperti in Pages, di cui uno con le note e uno con la bozza. Questa combinazione consente di passare facilmente tra i due (o più) documenti. Troviamo che sia particolarmente utile se state lavorando su un MacBook con uno schermo più piccolo in cui l’interfaccia a vista divisa potrebbe sembrare troppo stretta.

Accedere rapidamente alla barra di ricerca/indirizzo in Safari

⌘ + L: usare il mouse per attivare la barra di ricerca di Safari fa perdere tempo. Prendete questa scorciatoia mentre utilizzate Safari e il cursore andrà subito sulla barra di ricerca, dove potete digitare un termine di ricerca o indirizzo. Questo collegamento funziona anche con Google Chrome. Safari ha anche altre utili scorciatoie da tastiera come ⌘ + T, che apre una nuova scheda, e ⌘ + Z, che riapre l’ultima scheda chiusa accidentalmente.

Uscita forzata da un’app

⌘ + Option-Q: se un’app è bloccata (e ⌘ + Q non funziona per qualsiasi motivo), utilizzate questa scorciatoia per forzarne la chiusura. Potete anche scegliere più app da cui forzatamente premendo ⌘ + Option-Esc, che è molto simile a usare Control-Alt + Delete su un PC Windows. Invece del Task Manager, tuttavia, verrà visualizzata una finestra Force Quit Applications nella quale potete scegliere quale app chiudere.

Bloccare immediatamente il Mac

⌘+Control-Q: se vi state allontanando dalla scrivania a casa o in ufficio e non volete che qualcuno possa utilizzare il vostro Mac, questa combinazione fa passare immediatamente il Mac alla schermata di blocco. È molto più veloce fare così che non tramite la barra dei menu.

Utilizzare Quick Look per visualizzare l’anteprima dei file

Clic + Barra spaziatrice: se volete vedere come appare un file ma non volete perdere tempo ad aprire l’app associata, selezionate il file in una cartella del Finder e premete la barra spaziatrice (funziona anche con i file sul desktop). Apparirà un’anteprima a tutta pagina e anche con le opzioni di Markup. Funziona con qualsiasi cosa, da immagini e PDF a file di Microsoft Excel.

Potete anche selezionare più file da visualizzare in anteprima contemporaneamente tenendo premuto il tasto Command mentre li selezioni e quindi premendo ⌘ + Y (questa scorciatoia funziona anche per singoli file, ma in tal caso è meno conveniente.) Una volta aperta quella finestra, potete navigare tra i file con i tasti freccia in alto a sinistra.