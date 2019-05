Windows 10 e Chrome OS: il 2019 sarà l’anno di Linux?

Dopo anni di interminabili battute, il 2019 si preannuncia finalmente (e davvero) come l’anno di Linux sul desktop… ma anche sui laptop! E la maggior parte della gente nemmeno lo saprà. Questo perché l’ossatura del kernel del sistema operativo open-source saranno presto integrate in Windows 10 e Chrome OS, come Microsoft e Google hanno rivelato nelle rispettive conferenze degli sviluppatori della scorsa settimana.

Microsoft sta revisionando il sottosistema Windows per Linux, che ha debuttato sorprendentemente nel sistema operativo tre anni fa. Questo sottosistema consente agli utenti di eseguire l’iconica applicazione Bash e altri software Linux tramite riga di comando, ma poiché si basa sull’emulazione, le prestazioni spesso ne risentono.

Windows Subsystem for Linux 2, annunciato all’evento Build di Microsoft la scorsa settimana, consiste in un kernel Linux completo (versione 4.19) all’interno di Windows stesso come una macchina virtuale. Ciò dovrebbe aumentare le prestazioni per gli sviluppatori che utilizzano questo strumento.

“Questo stesso kernel è la tecnologia utilizzata per Azure e, in entrambi i casi, aiuta a ridurre il tempo di avvio di Linux e a ottimizzare l’uso della memoria” ha affermato il vicepresidente aziendale di Microsoft, Kevin Gallo, nel post dell’annuncio. “WSL 2 migliora anche le prestazioni I/O del file system, la compatibilità con Linux e può eseguire i container Docker nativamente, in modo che una VM non sia più necessaria per i container su Windows.”

Un post di Craig Loewen, il program manager per Windows Developer Platform, ha fornito ulteriori dettagli. “Le operazioni intensive come git clone, npm install, apt update, apt upgrade e molto altro saranno tutte notevolmente più veloci”, ha scritto Loewen. “L’effettivo aumento della velocità dipenderà dall’app che state utilizzando e dal modo in cui questa interagisce con il file system. Dai test iniziali che abbiamo eseguito WSL 2 in esecuzione è fino a 20 volte più veloce rispetto a WSL 1 quando si unzippa un pacchetto compresso e circa 2-5 volte più veloce quando si usano git clone, npm install e cmake su vari progetti.”

Si tratta di miglioramenti davvero impressionanti, resi possibili da cambiamenti nel comportamento del sottosistema Windows per la gestione del file system di Linux. Sarà interessante vedere come la prestazione di WSL2 reggerà nel mondo reale quando verrà reso disponibile entro la fine dell’anno. Microsoft sta anche pianificando di rilasciare un Terminale di Windows potenziato per eseguire i comandi di Linux.

Software Linux su tutti i Chromebook

I Chromebook sono stati intrecciati con Linux sin dal loro inizio, anche perché Chrome OS è costruito su Linux. Nel 2018 Google ha aggiunto la possibilità di eseguire applicazioni Linux su Chromebook passando a un canale beta. Tuttavia, questa capacità è stata limitata a Chromebook specifici.

Durante la sua conferenza Google I/O dei giorni scorsi, Google ha promesso che in futuro tutti i Chromebook saranno in grado di eseguire app Linux, indipendentemente dal fatto che il processore al suo interno sia stato realizzato da Intel, AMD o ARM. Sarà quindi possibile eseguire comandi da terminale e persino applicazioni grafiche come GIMP e LibreOffice, direttamente dall’interfaccia standard di Chrome OS.

I Chromebook supportano anche le app Android, in quanto anche il sistema operativo mobile di Google è basato su Linux. Ciò significa che gli sviluppatori possono eseguire il software da tre diversi sistemi operativi contemporaneamente su un Chromebook.

Tra queste due importanti novità e la minuscola porzione delle attuali installazioni di distribuzione di Linux, praticamente qualsiasi PC potrà eseguire a breve un kernel Linux e un software Linux. I Mac non lo faranno, ma si basano su un sistema BSD simile a Unix che esegue già molte applicazioni Linux con relativa facilità (da qui la popolarità di Apple con gli sviluppatori).

Resta da chiedersi che fine faranno distribuzioni Linux apprezzate come Ubuntu e Linux Mint. Hanno già una minuscola condivisione utenti e gli sviluppatori potrebbero spostarsi in massa verso Windows e Chrome se i kernel Linux in quei sistemi operativi si rivelassero produttivi. Dovremo vedere. Detto questo, Linux è più in salute che mai.

Le distro principali sono molto più raffinate di prima, con meno problemi hardware rispetto alle installazioni di un tempo. Potete persino giocare relativamente bene grazie alla tecnologia Proton di Valve, che permette a molti giochi (ma non tutti) su Steam di funzionare su sistemi Linux. E, non dimentichiamolo, Linux è gratuito.