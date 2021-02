Tech Data: sicurezza e produttività sul luogo di lavoro

Tech Data ha annunciato una gamma di soluzioni tecnologiche preconfezionate per rendere i luoghi di lavoro (a distanza e fisici) più sicuri, più resilienti e più produttivi. Un recente studio sugli atteggiamenti nei confronti del luogo di lavoro, che ha visto la partecipazione di 4.700 lavoratori, ha rilevato che, sulla scia della pandemia, solo il 12% vuole tornare a lavorare in ufficio a tempo pieno, mentre il 72% desidera un modello ibrido che combini il lavoro a distanza con quello in ufficio. Di fronte a questa nuova realtà, le aziende sono alla ricerca di soluzioni tecnologiche che migliorino la sicurezza sul luogo di lavoro, pur mantenendo la produttività e la collaborazione.

Sviluppata dagli esperti interni di Tech Data, la nuova gamma di soluzioni multi-vendor per la sicurezza e la produttività combina tecnologie di dati e sicurezza con una serie di servizi professionali, gestiti e finanziari. Le soluzioni aiutano le aziende a gestire in modo efficiente ed efficace una serie di scenari tra cui il distanziamento sociale, la telemedicina, l’occupazione degli edifici, il rilevamento della temperatura corporea, l’igiene, l’accesso alle informazioni e le soluzioni per i processi aziendali.

Il catalogo include soluzioni per la gestione delle code, sistemi a semafori, allarmi per incoraggiare il distanziamento sociale, nonché soluzioni di segnaletica digitale, notifiche push, monitoraggio Track & Trace e analisi del traffico nei punti vendita al dettaglio. Le soluzioni di telemedicina offrono flussi di lavoro unici basati sul cloud conformi alla normativa GDPR/HIPAA, videoconferenze e monitoraggio dei parametri vitali.

Il catalogo contiene anche soluzioni innovative basate sull’intelligenza artificiale che controllano se le mascherine o altri dispositivi di protezione obbligatori, come occhiali o caschi, vengono utilizzati quando i dipendenti entrano in un luogo di lavoro, innescando un segnale acustico di avvertenza o la chiusura degli ingressi in caso di non conformità.

“Il mondo del lavoro sta cambiando. Le aziende stanno riconfigurando drasticamente i luoghi di lavoro (uffici o ambienti industriali), con una maggiore attenzione alla sicurezza e alla protezione. Inoltre, una gran parte della forza lavoro continuerà a collegarsi da casa per il prossimo futuro. Le innovazioni tecnologiche aiutano i partner e i clienti finali ad adattarsi senza problemi e in modo efficiente a questa nuova realtà” ha dichiarato Craig Smith, vicepresidente per il segmento soluzioni dati e IoT per l’Europa.

Gli ha fatto eco Vincenzo Bocchi, Advanced Solutions Director Tech Data Italia, secondo cui la trasformazione del quotidiano, in questi mesi forzata dalla pandemia, cambierà in maniera strutturale i modelli organizzativi ed operativi di tutte le aziende. “Con questa iniziativa ancora una volta mettiamo a disposizione del Canale Italiano di Information Technology l’esperienza del nostro ecosistema per implementare in maniera veloce ed efficace soluzioni innovative e testate, non guidate dall’offerta di un vendor tecnologico, ma da casi d’uso specifici da personalizzare sulle singole realtà d’implementazione. L’aggregazione di soluzioni è ancora una volta al centro del nostro approccio”.

Il catalogo della soluzione si espanderà continuamente con nuove proposte innovative dei vendor che partecipano all’iniziativa, fra cui Advantech, Alis, Aruba, Automation Anywhere, Cisco, Ergosense, Everyangle, G2K, IAConnects, IBM, Intel, iOffice, Keonn, Microsoft, Secufy, Tibco, Tracktio e WiCis.