Mentre alcuni ricercatori hanno esaminato la pandemia in relazione al modo in cui le aziende sono riuscite a rimanere a galla in una situazione senza precedenti, i revisori hanno valutato la maggiore vulnerabilità dei dati, la mancanza di conformità dei dati e i costi sostenuti a causa di questi eventi. Poiché negli ultimi due anni e mezzo le aziende sono state costrette ad adottare nuovi stili di lavoro e ad adattare di conseguenza le tecnologie, hanno faticato non poco per soddisfare gli standard di conformità alla sicurezza come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e sono rimaste in ritardo nella risposta alle violazioni dei dati. Secondo un recente report di IBM le violazioni dei dati ora costano alle aziende in media 4,24 milioni di dollari per incidente, il costo più alto nei 17 anni di storia del report.

Pertanto, le aziende necessitano di solide strategie di sicurezza dei dati per rendere anonimi i dati e prevenire potenziali violazioni della sicurezza dei dati. La tokenizzazione dei dati è un nuovo tipo di strategia di sicurezza dei dati e ciò significa che le aziende possono operare in modo efficiente e sicuro nel pieno rispetto delle normative sui dati. La tokenizzazione dei dati è diventata un metodo popolare per le piccole e medie imprese per aumentare la sicurezza delle transazioni con carta di credito, riducendo i costi e la complessità della conformità agli standard del settore e alle normative governative.

La tokenizzazione, che è un processo di scambio di dati sensibili con simboli di identificazione unici che conservano tutte le informazioni necessarie dei dati senza comprometterne la sicurezza, sostituisce i dati creando caratteri completamente casuali nello stesso formato.

Come funziona la tokenizzazione dei dati per un’azienda?

La tokenizzazione maschera o sostituisce i dati sensibili con dati identificativi univoci conservando tutte le informazioni essenziali sui dati. Questi dati di sostituzione univoci equivalenti sono chiamati token. La tokenizzazione è una forma non distruttiva di mascheramento dei dati in cui i dati originali sono recuperabili tramite i dati di sostituzione univoci, ovvero il token. Due approcci principali consentono la crittografia dei dati tramite la tokenizzazione dei dati:

Tokenizzazione basata su vault

Tokenizzazione senza vault

Nel primo caso, un deposito di token funge da dizionario di valori di dati sensibili e li associa a valori di token, che sostituiscono i valori di dati originali in un database o in un archivio dati. Pertanto, un’applicazione o un utente può accedere al valore originale nel dizionario al token associato che può essere annullato. Il token vault è l’unico luogo in cui le informazioni originali possono essere mappate di nuovo al token associato.

Il secondo approccio alla tokenizzazione dei dati non prevede alcun vault. In questo caso i token vengono archiviati utilizzando un algoritmo anziché un database sicuro per proteggere i dati privati. Le informazioni riservate originali in genere non vengono conservate in un vault se il token è reversibile.

Per capire meglio, ecco un esempio di come funziona la tokenizzazione con un vault di token.

Un cliente fornisce il proprio numero di carta di credito per qualsiasi transazione. In una transazione tradizionale, il numero di carta di credito viene inviato al processore di pagamento e quindi memorizzato nei sistemi interni del commerciante per un successivo riutilizzo. Ora, vediamo come avviene questa transazione dopo l’implementazione della tokenizzazione dei dati.

Non appena il cliente fornisce il proprio numero di carta di credito per qualsiasi transazione, il numero della carta viene inviato a un sistema di token o vault anziché al processore di pagamento.

Il sistema di token o vault sostituisce le informazioni sensibili del cliente, ovvero il numero della carta di credito, con un ID alfanumerico personalizzato creato in modo casuale, ovvero un token.

Successivamente, dopo che un token è stato generato, viene restituito al terminale POS del commerciante e al processore di pagamento in una forma sicura per completare la transazione con successo.

Con la tokenizzazione dei dati, le aziende possono trasmettere in sicurezza i dati attraverso le reti wireless. Tuttavia, per un’efficace implementazione della tokenizzazione dei dati, le aziende devono utilizzare un gateway di pagamento per archiviare i dati sensibili in modo sicuro. Nell’esempio sopra, le informazioni sulla carta di credito sono archiviate in modo sicuro e generate da un gateway di pagamento.

Perché c’è bisogno della tokenizzazione dei dati?

Per un’azienda l’obiettivo è proteggere qualsiasi pagamento sensibile o informazione personale nei sistemi aziendali e archiviare tali dati in un ambiente sicuro. La tokenizzazione dei dati aiuta le aziende a raggiungere questo obiettivo sostituendo ogni set di dati con un token indecifrabile.

Ecco cinque motivi per cui la tokenizzazione è importante per le aziende:

Ridurre il rischio di violazione dei dati e sanzioni

La tokenizzazione aiuta a proteggere le aziende dagli impatti finanziari negativi del furto di dati. La sicurezza compromessa spesso si traduce in una perdita diretta di entrate per le aziende, poiché i clienti tendono a passare ai concorrenti che si prendono maggiormente cura dei propri dati di pagamento.

Le aziende possono anche subire perdite dopo una violazione dei dati essendo citate in giudizio. Ad esempio, Zoom ha dovuto creare un fondo di 85 milioni di dollari per pagare crediti in contanti agli utenti statunitensi dopo una serie di violazioni della sicurezza informatica, inclusa la crittografia end-to-end ingannevole. Inoltre, il mancato rispetto di molti standard di pagamento e sicurezza può portare a pesanti multe e sanzioni commerciali.

Costruire la fiducia dei clienti

La tokenizzazione aiuta le aziende a instaurare un senso di fiducia nei propri clienti, mantenendo le transazioni online sicure e garantendo una formattazione corretta e una trasmissione sicura dei dati. Ciò rende i dati sensibili notevolmente meno vulnerabili agli attacchi informatici e alle frodi.

Rispettare le normative di conformità

La tokenizzazione aiuta a soddisfare e mantenere la conformità con le normative del settore. Le aziende che accettano carte di debito e di credito come metodi devono aderire al Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). La tokenizzazione soddisfa il requisito della normativa PCI DSS di mascherare le informazioni sensibili dei titolari di carta e di gestirne in modo sicuro l’archiviazione e l’eliminazione. Pertanto, la tokenizzazione governa la sicurezza dei dati sensibili associati alle carte e riduce i costi associati alla conformità.

Aumentare gli acquisti in abbonamento

Gli acquisti in abbonamento possono essere migliorati da un’esperienza cliente più rapida e migliore durante il checkout. Il processo di pagamento più rapido richiede ai clienti di archiviare le proprie informazioni di pagamento in modo sicuro. La tokenizzazione aiuta a proteggere questi dati finanziari come le informazioni sulla carta di credito. Questo valore del token rimane indecifrabile dagli hacker e crea un ambiente sicuro per i pagamenti ricorrenti. Alcuni dei principali gateway di pagamento mobile come Google Pay e Apple Pay stanno già sfruttando i vantaggi della tokenizzazione dei dati, rendendo così l’esperienza dell’utente più semplice e sicura. La garanzia della sicurezza sta anche aiutando le aziende a convincere più utenti a registrarsi alle loro piattaforme o servizi online.

Garantire una condivisione sicura dei dati

Le aziende utilizzano spesso dati sensibili per altri scopi aziendali, come metriche di marketing, analytics o reportistica. Con l’implementazione della tokenizzazione, le aziende possono ridurre al minimo le posizioni in cui sono consentiti dati sensibili e garantire che i dati tokenizzati siano accessibili agli utenti e alle applicazioni che conducono analisi dei dati o qualsiasi altro processo aziendale. La tokenizzazione può essere utilizzata anche per ottenere l’accesso con privilegi minimi ai dati sensibili, garantendo che le persone abbiano accesso solo ai dati specifici di cui hanno bisogno per completare una determinata attività. Pertanto, il processo di tokenizzazione mantiene la sicurezza dei dati sensibili originali.

Conclusione

L’obbligo di conformità di qualsiasi organizzazione è in qualche modo proporzionato alle dimensioni dei suoi sistemi: più applicazioni utilizzano dati sensibili, maggiore è la forza di ripensare o aggiornare il controllo di conformità dei dati. Per questo motivo, l’utilizzo di una piattaforma di tokenizzazione sta diventando molto popolare. Queste piattaforme aiutano infatti le aziende a proteggere le informazioni sensibili mentre si prendono cura della conformità alle normative di sicurezza.