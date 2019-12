Una strategia di backup è ottimale quando richiede uno sforzo minimo e ciò si ottiene con un’attività di backup eseguita automaticamente oppure ripetuta in base a una pianificazione predefinita ed adatta alle esigenze specifiche dell’utente.

adv Prendere decisioni strategiche informate grazie a Business Intelligence e Analytics Board International - SCARICA LE GUIDE >> Una piattaforma di BI e Analytics deve offrire ai decision maker tutti gli strumenti necessari per migliorare l'efficienza e individuare nuove opportunità prima della concorrenza. Presentiamo una serie di preziose risorse e ricerche in Pdf per approfondire questo argomento da un punto di vista tecnico e strategico.

Con Hyper Backup, Synology propone una ricca serie di funzioni per rispondere a ogni necessità, con un piano di backup tanto semplice quanto efficace e la destinazione di backup può essere una cartella condivisa locale, un dispositivo esterno, un altro Synology NAS, un server rsync oppure un servizio di cloud pubblico come Google Drive, Amazon Drive, Dropbox, Microsoft Azure, uno storage compatibile S3 e Synology C2, un servizio di backup in cloud dedicato agli utenti Synology.

Grazie a tecnologie di elaborazione dati avanzate, Hyper Back up consente di ottimizzare l’efficienza dello storage, proteggere dati importanti e anche monitorare lo stato dei backup per garantirne la disponibilità. Inoltre, le tecnologie di crittografia AES-256 ed RSA-2048 di grado militare proteggono i dati da accessi illegali, mentre la compressione riduce il traffico in uscita e il consumo di storage.

Con la verifica dell’integrità di indici e dati, è possibile identificare i dati danneggiati nelle precedenti versioni di backup, migliorando la disponibilità di backup e ripristini. Per ulteriore praticità, è possibile pianificare una verifica dell’integrità per un orario specifico e limitare la durata dell’operazione. L’attività eventualmente non completata riprenderà al successivo orario pianificato.