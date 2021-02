3 I password manager di Google, Apple, Firefox

La sicurezza e le funzionalità dei gestori di password all’interno dei principali browser e sistemi operativi mobili sono molto migliorate rispetto a pochi anni fa.

Se l’utilizzo di un password manager dedicato è troppo impegnativo, si può optare per Google Password Manager, iCloud Keychain di Apple , Firefox Password Manager, che permettono di aggiornare la sicurezza delle password con il minimo sforzo necessario. Gli strumenti di gestione delle password integrati in questi servizi possono svolgere il compito più impegnativo di creare e ricordare password casuali univoche e non è necessario passare a un’app diversa per farli funzionare.

Google probabilmente piacerà alla maggior parte delle persone, poiché Chrome è onnipresente, ma chi è più attento alla privacy può rivolgersi a Firefox, che si impegna a non vendere i dati degli utenti. Anche Apple protegge la privacy degli utenti, ma è più difficile da abbandonare, poiché non fornisce un metodo semplice per esportare le password. Consigliamo di scegliere Google o Firefox per la più ampia copertura sui dispositivi e Apple se si possiedono sia dispositivi MacOS che iOS.

L’unico svantaggio nell’utilizzo dell’account Google, Apple o Firefox per memorizzare le password è che non sono protette come con un servizio di terze parti. Anche se il proprio account è protetto con l’autenticazione a due fattori, Google, Apple o Firefox tendono ad essere più permissivi riguardo all’accesso alle password da un dispositivo che ha effettuato il login. Spesso non chiedono la riautenticazione per utilizzare una password memorizzata, a differenza della maggior parte dei gestori di password dedicati, e questo può essere un rischio per la sicurezza su un dispositivo condiviso.